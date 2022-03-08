全台首家法式花店、日本生吐司初登場 百貨新櫃整理包

3月以來已明顯可以感受到春日氣息，3月也正是百貨春季新櫃登場的季節，以下整理百貨春上市新進駐品牌，讓逛街又多了新樂趣。

【台北101】

台北101購物中心B1在3、4月有5家新櫃登場，包括「Crocs」在101打造在台灣指定的Energy Store；引進複合式家電代理商「恆隆行」；保養香氛「Aesop」Pop up；伴手禮區則有台灣最大日本食品進口商之一的「第一名店」。另外，日本休閒鞋潮牌「Onituska Tiger」預計在4月1日進駐開幕。

【BELLAVITA】

貴婦百貨春季新櫃，包括總裁牛肉麵（C.E.O Beef Noodle）進駐，菜單上除有招牌的總裁牛肉麵外，瞄準信義商圈的上班族與食家饕客們，推出多道獨家專屬套餐菜式「麻香抄手拌麵」、「舒肥健康雞湯麵」，以及「油潑舒肥豬肉麵」等。吃完牛肉麵還有新櫃「馬卡諦義大利冰淇淋」可嚐，清涼消暑。精品新櫃則有「SHANG XIA上下」台灣首間全品類概念店。

【統一時代百貨】

統一時代百貨台北店春季改裝共16個櫃位，涵蓋餐飲6家、服飾配件5家、化妝品香氛4家及家居用品1家櫃位。化妝品香氛品牌包括「Adopt'愛朵」、「CLARINS」、「StriVectin皺效奇蹟」、「南法香頌」。潮流服飾有「Dickies」、女裝服飾配件品牌「rossa+」、「gd shop」、「DOUGHNUT」、「F.F.F.F」，以及牛頭牌炊具「Buffalo」。

餐飲3月初有「UMAI沖繩飯糰」、飲品「義芙糖」全新開幕。3月下旬至4月將引進來自日本的生吐司「乃が美」、為全台首店；以及另一間全台首店「釜飯定食」。另有全新店裝的「花月嵐」陸續開幕。

【新光三越】

台北信義新天地：春季改裝導入超過45家新櫃，其中有13家全台獨家、18家信義獨家。精品部分包括A4「BURBERRY」全台首間女裝精品專門店、「LOEWE」全新女裝概念店。全台首發包括A8進駐來自挪威的經典嬰童傢俱品牌「STOKKE」、A11進駐香氛品牌「Pure Way」與甜點品牌「金帛手製」。A8 1樓也進駐全台首家法式花店「MONCEAU FLEURS」，MONCEAU FLEURS來自法國巴黎第17區，台灣是僅次於日本的亞洲第二間分店。

台北南西：南西一館2樓即日起至5月31限時快閃「PSeven」香水，典茶香水系列以台灣茶作為香水基底，主打中性不分性別；一館2樓「NARS」預計3月19日進駐開幕。三館B1美食街「帽哥海味」新登場，主打以淡菜作為基底熬成湯底，和台灣在地美食麵線結合。三館2樓引進包款配件品牌「Herschel」。

【SOGO】

天母店：港式茶餐廳「荷李活茶街」繼SOGO忠孝館後，也在天母店展店；北市北區百貨獨家「Cath Kidston」預計3月16日開幕；寢具品牌「TENDAYS」；日本進口女裝「Leilian」；日本陶瓷刀品牌「京瓷KYOCERA」。

忠孝館：B1美國女裝品牌「Bluedeer」、2樓女鞋品牌「FitFlop」、韓國高爾夫配件品牌「Fair Liar」。

復興館：5樓引進手工皮件品牌「borsalini」、B2進駐鞋履品牌「ALDO」，以及來自美國加州舒適計步鞋「TRAQ」快閃店。

【環球購物中心】

板橋車站：進駐日本炸牛排「京都勝牛」與金色三麥全新日式咖哩品牌「咖哩樹」兩家新北首店，「咖哩樹」預計4月初開幕。另有「二吉軒豆乳」、古早味手搖飲「龜記茗品」、「POYA寶雅」、休閒服飾「EVERLAST+NCAA」等多家餐飲、生活雜貨新櫃在3、4月陸續登場。

南港車站：「金茂宜咖啡」、「魚骨頭Cafe」、「八蒜包」、「cama café」、「愛手創X懶懶咖啡」等。

【京站】