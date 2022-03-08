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全台首家法式花店、日本生吐司初登場 百貨新櫃整理包

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
百貨春季新櫃陸續登場。圖／各業者提供
百貨春季新櫃陸續登場。圖／各業者提供

3月以來已明顯可以感受到春日氣息，3月也正是百貨春季新櫃登場的季節，以下整理百貨春上市新進駐品牌，讓逛街又多了新樂趣。

【台北101】

台北101購物中心B1在3、4月有5家新櫃登場，包括「Crocs」在101打造在台灣指定的Energy Store；引進複合式家電代理商「恆隆行」；保養香氛「Aesop」Pop up；伴手禮區則有台灣最大日本食品進口商之一的「第一名店」。另外，日本休閒鞋潮牌「Onituska Tiger」預計在4月1日進駐開幕。

【BELLAVITA】

貴婦百貨春季新櫃，包括總裁牛肉麵（C.E.O Beef Noodle）進駐，菜單上除有招牌的總裁牛肉麵外，瞄準信義商圈的上班族與食家饕客們，推出多道獨家專屬套餐菜式「麻香抄手拌麵」、「舒肥健康雞湯麵」，以及「油潑舒肥豬肉麵」等。吃完牛肉麵還有新櫃「馬卡諦義大利冰淇淋」可嚐，清涼消暑。精品新櫃則有「SHANG XIA上下」台灣首間全品類概念店。

統一時代百貨

統一時代百貨台北店春季改裝共16個櫃位，涵蓋餐飲6家、服飾配件5家、化妝品香氛4家及家居用品1家櫃位。化妝品香氛品牌包括「Adopt'愛朵」、「CLARINS」、「StriVectin皺效奇蹟」、「南法香頌」。潮流服飾有「Dickies」、女裝服飾配件品牌「rossa+」、「gd shop」、「DOUGHNUT」、「F.F.F.F」，以及牛頭牌炊具「Buffalo」。

餐飲3月初有「UMAI沖繩飯糰」、飲品「義芙糖」全新開幕。3月下旬至4月將引進來自日本的生吐司「乃が美」、為全台首店；以及另一間全台首店「釜飯定食」。另有全新店裝的「花月嵐」陸續開幕。

【新光三越】

台北信義新天地：春季改裝導入超過45家新櫃，其中有13家全台獨家、18家信義獨家。精品部分包括A4「BURBERRY」全台首間女裝精品專門店、「LOEWE」全新女裝概念店。全台首發包括A8進駐來自挪威的經典嬰童傢俱品牌「STOKKE」、A11進駐香氛品牌「Pure Way」與甜點品牌「金帛手製」。A8 1樓也進駐全台首家法式花店「MONCEAU FLEURS」，MONCEAU FLEURS來自法國巴黎第17區，台灣是僅次於日本的亞洲第二間分店。

台北南西：南西一館2樓即日起至5月31限時快閃「PSeven」香水，典茶香水系列以台灣茶作為香水基底，主打中性不分性別；一館2樓「NARS」預計3月19日進駐開幕。三館B1美食街「帽哥海味」新登場，主打以淡菜作為基底熬成湯底，和台灣在地美食麵線結合。三館2樓引進包款配件品牌「Herschel」。

【SOGO】

天母店：港式茶餐廳「荷李活茶街」繼SOGO忠孝館後，也在天母店展店；北市北區百貨獨家「Cath Kidston」預計3月16日開幕；寢具品牌「TENDAYS」；日本進口女裝「Leilian」；日本陶瓷刀品牌「京瓷KYOCERA」。

忠孝館：B1美國女裝品牌「Bluedeer」、2樓女鞋品牌「FitFlop」、韓國高爾夫配件品牌「Fair Liar」。

復興館：5樓引進手工皮件品牌「borsalini」、B2進駐鞋履品牌「ALDO」，以及來自美國加州舒適計步鞋「TRAQ」快閃店。

【環球購物中心】

板橋車站：進駐日本炸牛排「京都勝牛」與金色三麥全新日式咖哩品牌「咖哩樹」兩家新北首店，「咖哩樹」預計4月初開幕。另有「二吉軒豆乳」、古早味手搖飲「龜記茗品」、「POYA寶雅」、休閒服飾「EVERLAST+NCAA」等多家餐飲、生活雜貨新櫃在3、4月陸續登場。

南港車站：「金茂宜咖啡」、「魚骨頭Cafe」、「八蒜包」、「cama café」、「愛手創X懶懶咖啡」等。

【京站】

B2樓「SUPERGA」、「HUNTER」、B1樓「Find Kapoor」（全台首櫃）、「BONNY&READ」（全台首櫃）、1樓「gonna」。另外B1也將在3月23日推出「綠美學專區」，櫃位包含：「YANKEE CANDLE」、「阿原肥皂」、「綠藤生機」以及全新進駐的「expo BEAUTY」、「印花樂」、「O'right歐萊德」。另外，「糀日和Kouji Cafe」、「松本清」將在4月陸續登場。

統一時代台北店預計3月下旬至4月引進全台首店「釜飯定食」。圖／統一時代提供
統一時代台北店預計3月下旬至4月引進全台首店「釜飯定食」。圖／統一時代提供
金色三麥全新日式咖哩品牌「咖哩樹」預計4月初進駐環球購物中心板橋車站開幕。圖／摘自環球購物中心板橋車站臉書專頁
金色三麥全新日式咖哩品牌「咖哩樹」預計4月初進駐環球購物中心板橋車站開幕。圖／摘自環球購物中心板橋車站臉書專頁
統一時代台北店預計3月下旬至4月將引進全台首店來自日本的生吐司「乃が美」。圖／統一時代提供
統一時代台北店預計3月下旬至4月將引進全台首店來自日本的生吐司「乃が美」。圖／統一時代提供
流行包款Find Kapoor全台首櫃進駐京站B1。圖／京站提供
流行包款Find Kapoor全台首櫃進駐京站B1。圖／京站提供
新光三越A8 1樓進駐全台首家法式花店「MONCEAU FLEURS」。圖／摘自MONCEAU FLEURS臉書專頁
新光三越A8 1樓進駐全台首家法式花店「MONCEAU FLEURS」。圖／摘自MONCEAU FLEURS臉書專頁
港式茶餐廳「荷李活茶街」繼SOGO忠孝館後，也前進SOGO天母店展店。圖／SOGO提供
港式茶餐廳「荷李活茶街」繼SOGO忠孝館後，也前進SOGO天母店展店。圖／SOGO提供
日本休閒鞋潮牌「Onituska Tiger」預計計4月1日進駐台北101購物中心B1。圖／摘自台北101臉書專頁
日本休閒鞋潮牌「Onituska Tiger」預計計4月1日進駐台北101購物中心B1。圖／摘自台北101臉書專頁
總裁牛肉麵（C.E.O Beef Noodle）進駐BELLAVITA。。圖／摘自BELLAVITA臉書粉專
總裁牛肉麵（C.E.O Beef Noodle）進駐BELLAVITA。。圖／摘自BELLAVITA臉書粉專
BELLAVITA新櫃「馬卡諦義大利冰淇淋」。圖／摘自BELLAVITA臉書粉專
BELLAVITA新櫃「馬卡諦義大利冰淇淋」。圖／摘自BELLAVITA臉書粉專

品牌 日本 統一時代百貨

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