遠傳幣使用場域擴大！「遠傳心生活」新增電信帳單折抵

食衣住行好康優惠備受好評的「遠傳心生活」，也大方送出遠傳幣回饋老客戶，推出至今總用戶數超過350萬人，每日也有超過20萬用戶開啟App使用。「遠傳心生活」用戶在App簽到、於遠傳門市打卡、推薦好友都可賺遠傳幣，平均每月超過220萬人次參加賺幣活動，剛結束的「2022福虎賀歲迎心春」天天搶紅包活動，更吸引10萬不重覆用戶參與、創造百萬流量佳績。為滿足更多用戶期待並豐富遠傳幣折抵商品，即日起用戶將可使用遠傳幣折抵電信帳單，還可獨享蘇永康、蔡琴演唱會搶先購票優惠。

「遠傳心生活」推出的遠傳幣兌換商品，以超商美食、咖啡、超商購物金、3C配件、口罩酒精防疫商品最受用戶青睞，與消費者生活息息相關；特色商品則有愛心認購救助套餐，以及兌換遠傳friDay影音熱門院線電影等。遠傳幣兌換活動商品為限時限量供應，數量有限，兌換（售）完為止。

即日起遠傳幣兌換觸角再延伸，跨足「遠傳幣折抵電信帳單」服務，加入「遠傳心生活」用戶，即可用遠傳幣兌換電信折抵金，遠傳幣1元可折抵1元遠傳電信帳單費用，面額50元至200元，先兌換再繳費，門市或線上皆可折抵無上限。

此外，「遠傳心生活」也積極擴展合作夥伴、提供用戶更多獨享優惠及遠傳幣回饋，包含KLOOK旅遊行程最高5%回饋以及肯德基、必勝客訂餐1%回饋等，範圍涵蓋外送平台、訂房網站、停車優惠、健身課程、洗衣服務、毛孩選物，還能享演唱會搶先購票的尊榮體驗。

即日起至「遠傳心生活」領取搶先購序號，即可在官方售票開放日前提前購票。蘇永康「2022蘇式情歌台北演唱會」將於6月25日開唱，「遠傳心生活」用戶獨享可於官方開賣日提前3天（3月16日中午12點至3月19日上午10點）搶先購票，再享5%遠傳幣回饋；全台巡迴的「蔡琴2022就是要好新琴演唱會」將於6月3、4、5日於台北國際會議中心及6月11日於台中中興大學惠蓀堂、6月18日於高雄巨蛋開唱，3月31日上午10點「遠傳心生活」用戶獨享搶先購票，4月1日下午1點起全面開賣。