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許路兒、陳庭妮、曾之喬都在背 PRADA三角包就是這麼紅
義大利時尚品牌PRADA這幾季不斷將標誌性的三角Logo重新演繹，無論是在服裝或是配件上，都能見到嶄新樣貌的三角形細節。今年春夏，聯合創意總監Miuccia Prada與Raf Simons打造了一款三角形包包，3D立體幾何外觀彰顯更加年輕的風格，不只在時裝周上成為街拍出鏡率極高的熱門單品，連許多女星也都視它為穿搭新寵。
最近陳庭妮以戶外風格的穿搭配上PRADA Triangle三角形肩背包，杏色針織衫搭上黃色包包展現柔和中性氣息。許路兒則是以黑白條紋毛衣配灰色棉褲，搭上白色款的PRADA Triangle包，率性休閒又減齡。而曾之喬嘗試的是視覺相當衝擊的混搭look，一身火紅刺繡鏤空洋裝配上黑色款的PRADA Triangle包，優雅魅惑又不失帥氣。
PRADA Triangle三角形肩背包搭配的是寬版的肩背帶，還附上一個可以拆卸的小巧的皮革拉鍊萬用袋。包身上壓印品牌Logo，像把經典的搪瓷金屬三角形標誌隨身背著走，另外也有推出手拿包款式。此外，熱賣的PRADA三角型耳環今年春夏也加入了新的水晶材質款，還有超有個性的寬版三角形手環。
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