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許路兒、陳庭妮、曾之喬都在背 PRADA三角包就是這麼紅

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
許路兒背白色PRADA Triangle皮革三角多功能肩背包。圖／摘自IG
許路兒背白色PRADA Triangle皮革三角多功能肩背包。圖／摘自IG

義大利時尚品牌PRADA這幾季不斷將標誌性的三角Logo重新演繹，無論是在服裝或是配件上，都能見到嶄新樣貌的三角形細節。今年春夏，聯合創意總監Miuccia Prada與Raf Simons打造了一款三角形包包，3D立體幾何外觀彰顯更加年輕的風格，不只在時裝周上成為街拍出鏡率極高的熱門單品，連許多女星也都視它為穿搭新寵。

最近陳庭妮以戶外風格的穿搭配上PRADA Triangle三角形肩背包，杏色針織衫搭上黃色包包展現柔和中性氣息。許路兒則是以黑白條紋毛衣配灰色棉褲，搭上白色款的PRADA Triangle包，率性休閒又減齡。而曾之喬嘗試的是視覺相當衝擊的混搭look，一身火紅刺繡鏤空洋裝配上黑色款的PRADA Triangle包，優雅魅惑又不失帥氣。

PRADA Triangle三角形肩背包搭配的是寬版的肩背帶，還附上一個可以拆卸的小巧的皮革拉鍊萬用袋。包身上壓印品牌Logo，像把經典的搪瓷金屬三角形標誌隨身背著走，另外也有推出手拿包款式。此外，熱賣的PRADA三角型耳環今年春夏也加入了新的水晶材質款，還有超有個性的寬版三角形手環。

PRADA Triangle皮革三角多功能肩背包，66,000元。圖／PRADA提供
PRADA Triangle皮革三角多功能肩背包，66,000元。圖／PRADA提供
陳庭妮背黃色PRADA Triangle皮革三角多功能肩背包。圖／摘自IG
陳庭妮背黃色PRADA Triangle皮革三角多功能肩背包。圖／摘自IG
許路兒背白色PRADA Triangle皮革三角多功能肩背包。圖／摘自IG
許路兒背白色PRADA Triangle皮革三角多功能肩背包。圖／摘自IG
曾之喬背黑色PRADA Triangle皮革三角多功能肩背包。圖／摘自IG
曾之喬背黑色PRADA Triangle皮革三角多功能肩背包。圖／摘自IG
湖水綠水晶三角標誌垂墜單支耳環，25,000元。圖／PRADA提供
湖水綠水晶三角標誌垂墜單支耳環，25,000元。圖／PRADA提供
PRADA Triangle皮革三角多功能肩背包，66,000元。圖／PRADA提供
PRADA Triangle皮革三角多功能肩背包，66,000元。圖／PRADA提供
PRADA Triangle皮革三角多功能肩背包，66,000元。圖／PRADA提供
PRADA Triangle皮革三角多功能肩背包，66,000元。圖／PRADA提供
PRADA Triangle皮革三角多功能肩背包不只在時裝周上成為街拍出鏡率極高的熱門單品，連許多女星也都視它為穿搭新寵。圖／摘自IG
PRADA Triangle皮革三角多功能肩背包不只在時裝周上成為街拍出鏡率極高的熱門單品，連許多女星也都視它為穿搭新寵。圖／摘自IG
湖水綠水晶三角標誌單支耳環，22,000元。圖／PRADA提供
湖水綠水晶三角標誌單支耳環，22,000元。圖／PRADA提供
超有個性的寬版三角形手環。圖／PRADA提供
超有個性的寬版三角形手環。圖／PRADA提供
PRADA Triangle皮革三角多功能肩背包，66,000元。圖／PRADA提供
PRADA Triangle皮革三角多功能肩背包，66,000元。圖／PRADA提供
曾之喬背黑色PRADA Triangle皮革三角多功能肩背包。圖／摘自IG
曾之喬背黑色PRADA Triangle皮革三角多功能肩背包。圖／摘自IG

PRADA 標誌 品牌

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