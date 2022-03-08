「佐賀牛蒸籠料理」台北美福獨家上桌！4種吃法品鮮甜

台北美福大飯店攜手日本佐賀縣農業協同組合，3月10日至4月29日推出佐賀牛、海鮮，以及有明海特產海苔，推出系列全新料理；其中，由晴山日本料理日籍料理長湯本誠操刀，將和牛以涮、煎、蒸等多樣手法烹調，帶出和牛鮮味，也同步推出佐賀獨有的蒸籠吃法；在國門未開前，味蕾先出遊。

日本佐賀縣向來有「日本稻米之鄉」之稱，自古即為九州主要農耕區域，全國百選最佳水域之一的「清水河」，孕育出的牛隻脂肪細膩，肉質柔軟、色澤鮮艷〉，最大特色是油花入口甘甜。其養育的黑毛和牛種於日本食肉等級協會設定的牛肉貿易規格中，也是最嚴格等級，在西元2000年八大工業國沖繩高峰會，以及2017年日本首相安倍晉三與美國總統川普亞洲行會面時，都被指定選為晚宴食材，可見日本佐賀牛的肉品風味迷人。

晴山日本料理長湯本誠設計多種吃法，包括A5佐賀牛搭配松露馬德拉醬汁，以鐵板帶出和牛入口即化的醇香風味。最特別的是，台灣唯一由日本佐賀的季樂餐廳授權打造的「檜木蒸籠」，以「蒸」的方式搭配蔬菜鋪底，呈現佐賀牛肉最原始的鮮甜滋味。

此外，此次也引進佐賀海鮮及海苔。佐賀海苔產量為日本全國第一，湯本料理長使用有明產海苔搭配「鮪魚大腹手卷」及「海膽手卷」外，海鮮類也有以佐賀著名的花枝運用在套餐裡的「佐賀花枝真丈」，使用佐賀鯛魚推出「佐賀薄切生魚片佐橙醋」，以及系列烤物，包括選用新鮮的白鯧佐味噌的「白鯧魚西京燒」、搭配香甜柚汁的「鰆魚柚庵燒」等。