即將售罄快搶票 音樂劇《鐘樓怪人》4月起北、高強勢開演

榮登金氏世界紀錄、史上最賣座音樂劇《鐘樓怪人》將於4月來台演出，一連展開北、高雙城17場巡演！自2005年起至今已六度來台，場場完銷，主辦單位聯合數位文創感謝支持《鐘樓怪人》的朋友，並表示高雄場票券早已於去年銷售一空，台北場也近幾完銷，呼籲喜愛音樂劇的觀眾盡快把握此次難得的機會。

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》改編自十九世紀法國大文豪雨果之作─《Notre-Dame de Paris》，自1998年法國首演，24年來已在二十三個國家演出超過五千場次。故事描述吉普賽女郎─艾斯梅拉達，與四位不同社會階級的角色「副主教─弗侯洛」、「侍衛隊長─菲比斯」、「遊唱詩人─葛林果利」與「鐘樓怪人─科西莫多」之間的愛恨情結。

《鐘樓怪人》音樂劇原訂去年來台，但因受疫情影響，而延期至今年4月演出。《鐘》劇感謝共同贊助 LEXUS鼎力相助，LEXUS長期致力於藝文活動贊助，希望透過《鐘樓怪人》音樂劇帶給顧客EXPERIENCE AMAZING的尊榮感受。