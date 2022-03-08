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口罩界的白月光！CSD中衛新推「SIMPLY WHITE白」系列

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
CSD中衛最新推出「SIMPLY WHITE」白色系列口罩，為紛紛擾擾的世界增添一抺白色寧靜。圖／CSD中衛提供
CSD中衛最新推出「SIMPLY WHITE」白色系列口罩，為紛紛擾擾的世界增添一抺白色寧靜。圖／CSD中衛提供

口罩不再「一罩難求」之後，各種繽紛花色、款式的口罩層出不窮，近兩年CSD中衛用色彩創造動人的力量，設計近百款彩色口罩，鼓舞受疫情影響的廣大民眾，而在後疫情時代，世界動盪不安仍未止歇，CSD中衛最新推出「SIMPLY WHITE」白色系列口罩，彷彿一抺溫柔包容的白月光，為紛紛擾擾的世界增添一抺白色寧靜。

CSD中衛行銷部經理周令怡表示，時尚圈稱白色為「No Color」，今年全球色彩權威Pantone將白色列為2022倫敦與紐約春夏時裝週的流行色，表達出對簡樸與平靜的渴望。CSD中衛希望白色口罩能帶給人們內心寧靜的感受，回歸初心，帶出嶄新的篇章。

CSD中衛「SIMPLY WHITE」白色口罩均搭配白色耳繩，共有立體款及平面款，材質透氣舒適；「SIMPLY WHITE-ISH」系列則配上彩色耳繩，「-ISH」是一些些、稍微的意思，白色口罩搭配「麥飯石灰」、「炫霓紫」、「月河藍＋夜幕灰」、「夜櫻粉＋夜幕灰」等4種彩色耳繩，透過耳繩變化，為全白口罩映上不同的美。

全系列均採用全白外盒打印浮雕字體，立體口罩外盒上還有特殊壓紋，更添細節質感。平面款30片盒裝售價260元、立體30片盒裝售價350元。「SIMPLY WHITE」是30片純白色口罩，「SIMPLY WHITE-ISH」則分為單色耳繩及雙色耳繩兩種、一盒2色各15片，耳繩顏色呈現在外盒上，易於分辨。

即日起CSD中衛「SIMPLY WHITE」白色系列口罩於屈臣氏、康是美、台中分子藥局、誠品、微風、city’super等實體通路，以及PChome、momo購物網、博客來、Pinkoi等電商通路開賣。實體通路配貨數量及款式依門市為主，詳細訊息請關注中衛官方臉書粉絲團。

CSD中衛「SIMPLY WHITE」平面口罩－單色耳繩。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「SIMPLY WHITE」平面口罩－單色耳繩。圖／CSD中衛提供
CSD中衛最新推出「SIMPLY WHITE」白色系列口罩，為紛紛擾擾的世界增添一抺白色寧靜。圖／CSD中衛提供
CSD中衛最新推出「SIMPLY WHITE」白色系列口罩，為紛紛擾擾的世界增添一抺白色寧靜。圖／CSD中衛提供
CSD中衛最新推出「SIMPLY WHITE」白色系列口罩，為紛紛擾擾的世界增添一抺白色寧靜。圖／CSD中衛提供
CSD中衛最新推出「SIMPLY WHITE」白色系列口罩，為紛紛擾擾的世界增添一抺白色寧靜。圖／CSD中衛提供
CSD中衛新推出「SIMPLY WHITE」白色平面口罩。圖／CSD中衛提供
CSD中衛新推出「SIMPLY WHITE」白色平面口罩。圖／CSD中衛提供
CSD中衛新推出「SIMPLY WHITE」白色3D立體口罩。圖／CSD中衛提供
CSD中衛新推出「SIMPLY WHITE」白色3D立體口罩。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「SIMPLY WHITE」立體口罩－雙色耳繩。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「SIMPLY WHITE」立體口罩－雙色耳繩。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「SIMPLY WHITE」平面口罩－雙色耳繩。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「SIMPLY WHITE」平面口罩－雙色耳繩。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「SIMPLY WHITE」立體口罩－單色耳繩。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「SIMPLY WHITE」立體口罩－單色耳繩。圖／CSD中衛提供

口罩 中衛 疫情

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