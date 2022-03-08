口罩界的白月光！CSD中衛新推「SIMPLY WHITE白」系列

在口罩不再「一罩難求」之後，各種繽紛花色、款式的口罩層出不窮，近兩年CSD中衛用色彩創造動人的力量，設計近百款彩色口罩，鼓舞受疫情影響的廣大民眾，而在後疫情時代，世界動盪不安仍未止歇，CSD中衛最新推出「SIMPLY WHITE」白色系列口罩，彷彿一抺溫柔包容的白月光，為紛紛擾擾的世界增添一抺白色寧靜。

CSD中衛行銷部經理周令怡表示，時尚圈稱白色為「No Color」，今年全球色彩權威Pantone將白色列為2022倫敦與紐約春夏時裝週的流行色，表達出對簡樸與平靜的渴望。CSD中衛希望白色口罩能帶給人們內心寧靜的感受，回歸初心，帶出嶄新的篇章。

CSD中衛「SIMPLY WHITE」白色口罩均搭配白色耳繩，共有立體款及平面款，材質透氣舒適；「SIMPLY WHITE-ISH」系列則配上彩色耳繩，「-ISH」是一些些、稍微的意思，白色口罩搭配「麥飯石灰」、「炫霓紫」、「月河藍＋夜幕灰」、「夜櫻粉＋夜幕灰」等4種彩色耳繩，透過耳繩變化，為全白口罩映上不同的美。

全系列均採用全白外盒打印浮雕字體，立體口罩外盒上還有特殊壓紋，更添細節質感。平面款30片盒裝售價260元、立體30片盒裝售價350元。「SIMPLY WHITE」是30片純白色口罩，「SIMPLY WHITE-ISH」則分為單色耳繩及雙色耳繩兩種、一盒2色各15片，耳繩顏色呈現在外盒上，易於分辨。