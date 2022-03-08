結合永續與古都意象！綠藤生機進駐台南開設首間門市

台灣古都台南，是許多人喜愛的城市之一，有著獨特的文化氛圍與各種意象元素，而台灣純淨保養品牌綠藤生機，即日起正式進駐新光三越台南新天地，為開設首間台南門市，特別在店面設計運用上，以府城意象為靈感，包括磨石子、拱窗、圓環等元素融入設計中，並有著永續精神，打造極具設計、質感的全新裝潢。

綠藤生機在台灣的每間門市，都會強調獨特的設計故事，以及與地方特色結合，在台南的全新門市中，與旅日設計團隊兩個八月再度合作，每個小細節，都能品味元素與用心。

從店面中，四分之⼀圓的服務台，就是代表台南常見的圓環特色，而從服務台、洗手槽的主體，則是使用台南早期建築美學經典的磨石子，商品陳列架上，則是能看到日治時期巴洛克建築的圓拱拱窗設計，也結合台式老屋櫥櫃感。在強調永續部分，則運用回收蚵殼、水庫淤泥再生的「樂土」，並大量使用綠建材。