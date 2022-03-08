真俠女！Gigi Hadid宣布將時裝周收入捐給烏克蘭人民

今年2022秋冬時裝周正逢俄羅斯與烏克蘭的戰爭，許多時尚品牌、模特兒都在社群上發文呼籲停戰，並捐款或發起募款提供實際援助。昨日，當紅人氣超模Gigi Hadid也針對此事發文，宣布自己將把本季時裝周走秀的收入都捐給受到烏克蘭戰火影響的人們。

Gigi Hadid在IG寫道：「在這個既定行程內的時尚月，代表我跟我的同事們正在一個令人心碎、充滿創傷的歷史時刻中展示新一季的流行。我們無法控制大部分的日程表，但是我們可以決定要為何而走（秀）。跟隨我朋友Mica Argañaraz的腳步，我承諾將捐出我在這次時裝周中的所有收入給在烏克蘭正遭受戰火摧殘的人們，同時也持續支援那些在巴勒斯坦有著相同遭遇的人。我們的眼睛和心必須為所有人間正義而打開，願我們都能超越種族、政治、宗教，將彼此視為兄弟姐妹。追根究底，要為戰爭付出代價的向來都是無辜的生命，而不是領導人。請把你的手從烏克蘭、巴勒斯坦拿開，和平、和平、和平。 」