好強大！2022威士忌行業大賞 噶瑪蘭一舉拿下三大殊榮

英國權威媒體《Whisky Magazine》日前揭曉2022年「威士忌行業大賞(Icons of Whisky Awards)」世界產區(Rest of World)獲獎名單,噶瑪蘭一舉拿下「年度蒸餾酒廠冠軍(Distiller of the Year)」和「(最佳風雲人氣酒廠 Visitor Attraction of the Year)」兩項酒廠大獎;噶瑪蘭威士忌品牌大使蔡佳恩(Sandra Tsai),更獲頒「世界威士忌年度品牌大使(World Whisky Brand Ambassador of the Year)」最高榮譽。

評審特別指出,金車噶瑪蘭與台灣藝術家江賢二聯名打造噶瑪蘭藝術大師系列酒款,定期籌辦頌揚台灣自然之美的音樂及藝術展演,再再展現出金車噶瑪蘭是「台灣人才和在地藝術家堅定的提倡者暨培育者」,致力於回饋孕育噶瑪蘭威士忌的在地社區,獲頒世界產區「年度蒸餾酒廠冠軍」、「最佳風雲人氣酒廠」實至名歸。

噶瑪蘭品牌大使蔡佳恩,憑藉其「優異的文化包容力和跨文化溝通能力」,在威士忌推廣教育領域一展長才,評審一致盛讚她將噶瑪蘭獨特故事和卓越威士忌,持續分享到世界每一個角落的熱忱與使命感,特頒予「世界威士忌年度品牌大使」至高殊榮。

「威士忌行業大賞」分為五個產區(美國、愛爾蘭、蘇格蘭、印度、世界產區),依序頒布優勝者;而世界產區優勝者將與美國、蘇格蘭、愛爾蘭和印度產區的優勝者,共同競逐全球冠軍頭銜,最終競賽結果預計將於3月24日倫敦晚宴揭曉。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康