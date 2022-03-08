快訊

為入侵付出代價…俄羅斯經濟沉淪 4理由連北京也救不了

大S閃電再婚具俊曄 舊愛藍正龍「8字」回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好強大！2022威士忌行業大賞 噶瑪蘭一舉拿下三大殊榮

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
金車噶瑪蘭於2022英國世界威士忌行業大賞（Icons of Whisky），獲頒世界產區年度蒸餾酒廠冠軍、最佳風雲人氣酒廠、年度品牌大使三大殊榮。圖／摘自金車噶瑪蘭威士忌酒廠官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車噶瑪蘭於2022英國世界威士忌行業大賞（Icons of Whisky），獲頒世界產區年度蒸餾酒廠冠軍、最佳風雲人氣酒廠、年度品牌大使三大殊榮。圖／摘自金車噶瑪蘭威士忌酒廠官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

英國權威媒體《Whisky Magazine》日前揭曉2022年「威士忌行業大賞（Icons of Whisky Awards）」世界產區（Rest of World）獲獎名單，噶瑪蘭一舉拿下「年度蒸餾酒廠冠軍（Distiller of the Year）」和「（最佳風雲人氣酒廠 Visitor Attraction of the Year）」兩項酒廠大獎；噶瑪蘭威士忌品牌大使蔡佳恩（Sandra Tsai），更獲頒「世界威士忌年度品牌大使（World Whisky Brand Ambassador of the Year）」最高榮譽。

評審特別指出，金車噶瑪蘭與台灣藝術家江賢二聯名打造噶瑪蘭藝術大師系列酒款，定期籌辦頌揚台灣自然之美的音樂及藝術展演，再再展現出金車噶瑪蘭是「台灣人才和在地藝術家堅定的提倡者暨培育者」，致力於回饋孕育噶瑪蘭威士忌的在地社區，獲頒世界產區「年度蒸餾酒廠冠軍」、「最佳風雲人氣酒廠」實至名歸。

噶瑪蘭品牌大使蔡佳恩，憑藉其「優異的文化包容力和跨文化溝通能力」，在威士忌推廣教育領域一展長才，評審一致盛讚她將噶瑪蘭獨特故事和卓越威士忌，持續分享到世界每一個角落的熱忱與使命感，特頒予「世界威士忌年度品牌大使」至高殊榮。

「威士忌行業大賞」分為五個產區（美國、愛爾蘭、蘇格蘭、印度、世界產區），依序頒布優勝者；而世界產區優勝者將與美國、蘇格蘭、愛爾蘭和印度產區的優勝者，共同競逐全球冠軍頭銜，最終競賽結果預計將於3月24日倫敦晚宴揭曉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

噶瑪蘭 品牌 愛爾蘭

延伸閱讀

收藏老宅體驗回甘價值！看「台南謝宅」謝文侃的收藏哲學，入手慕赫13年限量原酒時間風味是首選

限時開趴！威士忌愛上巧克力 只有黑金派對喝得到

全手工打造！全新蘇格蘭島嶼威士忌雷神正式登台

可以試飲了 金車噶瑪蘭酒廠即日起開放試飲與專人導覽

相關新聞

可口可樂大漲6元！zero、雪碧、芬達、美粒果同步調漲

不少民眾喜愛的「可口可樂」確定4月1日要漲價了，包括旗下的可口可樂zero、雪碧、芬達、美粒果等皆同步調漲，業者表示，因...

現代北歐風 攝取美好記憶

設計師就宛如空間的魔法師般，讓空間成為屋主所期盼的理想之家，並從中找到真正的快樂，一個真正寧靜的生活場域。

遠傳幣使用場域擴大！「遠傳心生活」新增電信帳單折抵

食衣住行好康優惠備受好評的「遠傳心生活」，也大方送出遠傳幣回饋老客戶，推出至今總用戶數超過350萬人，每日也有超過20萬...

「佐賀牛蒸籠料理」台北美福獨家上桌 4種吃法品鮮甜

台北美福大飯店攜手日本佐賀縣農業協同組合，3月10日至4月29日推出佐賀牛、海鮮，以及有明海特產海苔，推出系列全新料理；...

即將售罄快搶票 音樂劇《鐘樓怪人》4月起北、高強勢開演

榮登金氏世界紀錄、史上最賣座音樂劇《鐘樓怪人》將於4月來台演出，一連展開北、高雙城17場巡演！自2005年起至今已六度來台，場場完銷，主辦單位聯合數位文創感謝支持《鐘樓怪人》的朋友，並表示高雄場票券早已於去年銷售一空，台北場也近幾完銷，呼籲喜愛音樂劇的觀眾盡快把握此次難得的機會。

口罩界的白月光！CSD中衛新推「SIMPLY WHITE白」系列

在口罩不再「一罩難求」之後，各種繽紛花色、款式的口罩層出不窮，近兩年CSD中衛用色彩創造動人的力量，設計近百款彩色口罩，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。