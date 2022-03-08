38婦女節快樂 四款超美女表女性魅力一次收錄

女性的力量，從寬容、體貼、自信、果敢以致柔軟，總維持著世界的運作，承接了所有男性的不足。今天是三月八日國際婦女節，如何看見女性的真實之美？其實也可透過四款獨具美麗的精緻女表設計，看見女性獨一無二與真實魅力。

一、Naples 鵝蛋形的柔軟

如果可以柔軟、誰想要剛硬？寶璣（Breguet）的Naples女表，是專屬女性的設計，最早緣起於1812年送到法國那不勒斯皇后Caroline Murat手上的腕表。「她」有著修長、婀娜、立體的橢圓鵝蛋型，除了表殼側邊具有寶璣獨特的的「錢幣紋」，表冠也安置於四點鐘方向獨特而優雅，讓人發現：柔軟，就是最直接、體貼的魅力。

二、Reverso 風格的一體兩面

每個人的個性都有不同的面相，有時候想要展現自己、有時候想要隱藏自己。積家（Jaeger-LeCoultre）的Reverso系列，從1931年問世以來，可以翻轉的表殼，成為保護面盤的特色，同時第二面也可添增其他功能，或於表背刻字，展現獨屬於自己的個人印記，成為風格的一體兩面。

三、Limelight Gala 流動的無限可能

女性最偉大的特質之一，就在於創造生命的無限可能。伯爵（PIAGET）的Limelight系列女表，擁有宛如數字6、9相結合的型態：連接表殼與表帶的「表耳」，更像一個漩渦、一個流動的符號，因為流動，讓生命生生不息，帶來精采與豐盛的無限可能。

四、La Grande Glassique 超薄的婉約