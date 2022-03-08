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舊衣再利用的永續時尚 T8K地球減塑輕鋒衣募資優惠

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
T8K推出地球減塑輕鋒衣。圖/聯合數位文創提供
T8K推出地球減塑輕鋒衣。圖/聯合數位文創提供

近年來，台灣興起一股快時尚的風潮，緊抓著流行趨勢又相對便宜的成衣成為市場主流，消費者看到喜歡的衣服就買，穿膩、過季了就丟，這些廢棄衣物無法作為燃燒能源使用，也很難被環境自然降解，在追求選擇權多樣化的快時尚背後，是一場對環境及生態的浩劫。來自台灣的新創團隊T8K，注意到了這些「時尚垃圾」，為了給後代創造更美好的環境，決定用創新的舊料回收與再製纖維技術，來達到永續時尚的目標。

這次T8K推出的地球減塑輕鋒衣使用的是使用先進技術，使聚酯纖維能透過解聚去色除雜質再聚和的方式，將舊衣變成可再製的材料，減少製造衣服時對石油的依賴，同時解決舊衣物的處理問題，以衣製衣，以全新的循環生產概念來減輕地球負擔，真正地實現永續時尚。

T8K地球減塑輕鋒衣已在嘖嘖平台上線募資，超早鳥享46折超值優惠，讓我們在享受時尚的同時也為地球盡一份心力，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。

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