由大象挑選釀酒材料！大象琴酒傳遞南非大地獨特風味

近年工藝琴酒(Craft Gin)是許多品飲愛好者關注的話題,純飲琴酒與食物搭配也逐漸形成趨勢。提供多國生火腿選擇的RÒU BY T-HAM精品肉舖,今年獨家代理蘊含非洲精髓的南非大象琴酒Indlovu導入台灣。

本次共引進3款工藝琴酒,擁有豐富層次與辛辣感的「南非大象琴酒 Indlovu Original」適合搭配肉料理;「南非柑橘大象琴酒Indlovu Citrus」,帶有柑橘系的清新風味;充滿細膩花香的「南非粉紅大象琴酒Indlovu Pink」,由刺梨仙人掌釀造,入口時甜蜜的花香縈繞,芳香撲鼻。

「Indlovu」一詞取自南非祖魯語「大象」一詞,代表Indlovu琴酒的特殊性——由大象挑選釀酒材料。釀造成份來自經過清洗、消毒乾燥的大象糞便,將當中提取的植物成份注入琴酒,將南非獨一無二的大地風味,融入這款工藝琴酒。

每批Indlovu琴酒均為限量製作,隨著大地季節轉移,大象食入植物種類的不同,每一批次的琴酒在風味上,也不會千篇一律,帶點細微差異的驚喜。每銷售一瓶,釀酒公司IBHU均會捐贈其銷售利潤15%,用於保育非洲象,讓品飲美酒更有意義。

在餐酒搭配上,RÒU BY T-HAM精品肉舖也推薦搭配法國拜恩火腿、西班牙伊比利風乾肉腸、台式職人手造火腿…等一起享用。品牌於3月26日(六)舉辦「南非工藝琴酒Indlovu:品飲與肉拼盤的美味關係」品飲會,由專業侍酒師與侍肉師,帶領大家體驗前所未有的奇妙滋味,感受來自非洲大地獨有琴酒香氣與世界各地生火腿的味蕾饗宴,費用每人1800元,報名連結(https://bit.ly/3JKa0HN),僅開放15個名額。 南非大象琴酒Indlovu Original,帶有壤土、土質等豐富有層次的風味,建議售價1,550元。圖/RÒU BY T-HAM精品肉舖提供。提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 南非粉紅大象琴酒Indlovu Pink,是細膩優雅的花香系琴酒,如戀愛般甜蜜的滋味,廣受女性歡迎,建議售價1,550元。圖/RÒU BY T-HAM精品肉舖提供。提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 南非大象琴酒Indlovu,即日起正式登陸台灣。圖/RÒU BY T-HAM精品肉舖提供。提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

