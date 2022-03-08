由大象挑選釀酒材料！大象琴酒傳遞南非大地獨特風味

近年工藝琴酒（Craft Gin）是許多品飲愛好者關注的話題，純飲琴酒與食物搭配也逐漸形成趨勢。提供多國生火腿選擇的RÒU BY T-HAM精品肉舖，今年獨家代理蘊含非洲精髓的南非大象琴酒Indlovu導入台灣。

本次共引進3款工藝琴酒，擁有豐富層次與辛辣感的「南非大象琴酒 Indlovu Original」適合搭配肉料理；「南非柑橘大象琴酒Indlovu Citrus」，帶有柑橘系的清新風味；充滿細膩花香的「南非粉紅大象琴酒Indlovu Pink」，由刺梨仙人掌釀造，入口時甜蜜的花香縈繞，芳香撲鼻。

「Indlovu」一詞取自南非祖魯語「大象」一詞，代表Indlovu琴酒的特殊性——由大象挑選釀酒材料。釀造成份來自經過清洗、消毒乾燥的大象糞便，將當中提取的植物成份注入琴酒，將南非獨一無二的大地風味，融入這款工藝琴酒。

每批Indlovu琴酒均為限量製作，隨著大地季節轉移，大象食入植物種類的不同，每一批次的琴酒在風味上，也不會千篇一律，帶點細微差異的驚喜。每銷售一瓶，釀酒公司IBHU均會捐贈其銷售利潤15%，用於保育非洲象，讓品飲美酒更有意義。

在餐酒搭配上，RÒU BY T-HAM精品肉舖也推薦搭配法國拜恩火腿、西班牙伊比利風乾肉腸、台式職人手造火腿…等一起享用。品牌於3月26日（六）舉辦「南非工藝琴酒Indlovu：品飲與肉拼盤的美味關係」品飲會，由專業侍酒師與侍肉師，帶領大家體驗前所未有的奇妙滋味，感受來自非洲大地獨有琴酒香氣與世界各地生火腿的味蕾饗宴，費用每人1800元，報名連結（https://bit.ly/3JKa0HN），僅開放15個名額。 南非大象琴酒Indlovu Original，帶有壤土、土質等豐富有層次的風味，建議售價1,550元。圖／RÒU BY T-HAM精品肉舖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 南非粉紅大象琴酒Indlovu Pink，是細膩優雅的花香系琴酒，如戀愛般甜蜜的滋味，廣受女性歡迎，建議售價1,550元。圖／RÒU BY T-HAM精品肉舖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 南非大象琴酒Indlovu，即日起正式登陸台灣。圖／RÒU BY T-HAM精品肉舖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康