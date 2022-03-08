比漾廣場深化會員分群 用「肉麻式服務」抓住質客的心

永和比漾廣場今年第一季著手進行1樓化妝品區十年首度大改裝，預計母親節前夕以嶄新面貌迎客。另外，在會員經營上也力求分眾分群，除了比漾卡、橘卡、兒童卡外，今年再度新增黑卡專攻年消百萬客層、漾卡則鎖定29歲以下年輕客群。

疫情不穩定的時代，實體百貨面臨的諸多挑戰像是隨著疫情變化來客的起伏波動、居家期間更倚重電商購物等，而百貨能提供不同於電商的價值即是現場體驗、美食娛樂與服務，因此，這也是百貨為何要深耕會員經營，讓會員樂意走向百貨享受額外的服務。透過拉大服務便利性，滿足質客的心，也等於拉高消費金額。

比漾廣場目前約有22萬會員（比漾卡、聯名卡），前年拉出60歲以上客層推出「橘卡」會員，推出「橘色學堂」提供書法、插畫、甜點、廚藝、瑜伽、咖啡等課程，疫情前一個月約提供20堂課讓橘卡會員報名參加；去年發兒童卡，提供小朋友參加講故事、看表演、慶生會等活動。

今年比漾會員分群、客製化更明顯，黑卡採百貨邀請制，3月先發出50份「黑卡」邀請函，由店長、營業部理級親自專人一對一服務，黑卡客層鎖定全館年消費平均近百萬，當中多數是女性且集中在化妝品的消費。

比漾廣場總經理周寶文指出，比漾的黑卡會員，由營業幹部、店長親自服務，包括預約留車位、訂餐廳、訂電影票、館內代購、免費到自營咖啡店免費喝咖啡、每個月提供館內主題餐廳用餐等，服務類型很多元，讓百貨經營團隊與優質客人有更緊密互動，可以說是要用「肉麻式服務」抓住質客的心，過去只停留在櫃位的商品服務，現在更要主動滿足質客。

另外，考量到頂端客層更重視隱私，有的客人可能不願具名真實姓名，因此，黑卡提供客製化，卡面姓名可用匿名，如果想叫「永和林志玲」也是可以。

為了跟年輕人對話，比漾也針對18歲以上29歲以下客層發出「漾卡」，但漾卡並無實體卡片，透過比漾廣場App為主要平台載具，設置漾卡專區，提供餐飲、電影、彩妝等為年輕人設計的服務與活動，也會連結到beyond beyond線上內容網站。具備喜樂時代影城的比漾，預計給漾卡會員的服務，包括每季提供免費電影可看，也會與館內餐廳合作提供折扣，另外，也針對年輕世代喜愛的活動，預計8月底推出第一回青年音樂大賽，川流影展今年也將邁入第二回。