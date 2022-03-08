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全家便利商店推小熊維尼櫻花季兌點趣、唐寧茶聯名新品

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
3月9日上午10點起至4月5日全家便利商店「小熊維尼櫻花季兌點趣」推出「小熊維尼購物袋」會員點數1,000點+249元，粉嫩黃款限量150組、櫻花粉款限量180組。圖／全家便利商店提供
3月9日上午10點起至4月5日全家便利商店「小熊維尼櫻花季兌點趣」推出「小熊維尼購物袋」會員點數1,000點+249元，粉嫩黃款限量150組、櫻花粉款限量180組。圖／全家便利商店提供

今天是3月8日國際婦女節，不僅是女神們專屬的節日，也象徵著春季的到來。全家便利商店針對喜歡享受下午茶的女性，3月9日起私品茶與唐寧TWININGS聯名新推出限量16萬杯的「唐寧果漾伯爵」，同步設計2款適合拍照打卡的粉嫩色系聯名杯款及主題店鋪。另外，看好春天出遊熱潮，全家便利商店3月9日上午10點起推出「小熊維尼櫻花季兌點趣」活動，導入小熊維尼肖像日常包款、水杯等10款限量商品，隨時能來場春日野餐茶會。

全家便利商店私品茶與唐寧TWININGS聯名推出的「唐寧果漾伯爵」，使用英國皇室御用的唐寧伯爵茶為基底，特色為佛手柑與茶香混和交織出的獨特韻味，再添加蘋果丁、柳丁片及蜜桃果香點綴，入口有柑橘茶韻，尾韻以甘甜果香收尾，風味豐富有層次，售價65元，限量16萬杯，3月9日至3月22日會員可享單杯55元優惠；還有經典的「唐寧經典伯爵茶」及「唐寧伯爵醇奶茶」可選擇。3月9日至4月5日會員購買私品茶 X 唐寧系列茶飲，有機會抽中「唐寧風尚舞動夢想寶盒」，詳情請參閱官網。

此外，全家便利商店也推出2款不同風格的聯名杯款，其中「逐夢款」以綠意盎然的樹林與湖面倒映成影，茶湯吐出的煙霧與泡泡構出一幅充滿想像的世界；「典雅款」則使用粉金配色，吹著泡泡的女孩憶起追逐夢想時熱血的衝勁，經過歷練到自我實現，正如經過多道程序的茶葉最終萃煉出一杯好茶。

許多人的下午茶都少不了咖啡相伴，3月9日至3月22日全家便利商店門市加碼推出Let’s Café單品美式咖啡（中杯）、單品拿鐵（中杯）會員可享第2杯10元優惠，以及透過會員點數3,000點＋19～49元即可兌換Let’s Café指定品項。

3月9日上午10點起至4月5日全家便利商店「小熊維尼櫻花季兌點趣」推出印有小熊維尼花色的包款及水杯，首推全家大小都適用的「小熊維尼水杯」，外出攜帶環保又可愛，會員點數1,000點+429元，限量120組；專為小朋友設計的「小熊維尼櫻花後背包」會員點數1,000點+899元，限量260組。

還有小熊維尼和好朋友們在櫻花雨中玩樂、勾勒出適合春天出遊風的「小熊維尼三層零錢包」，會員點數1,000點+299元，粉嫩黃款限量180組、櫻花粉款限量200組；「小熊維尼票卡零錢包」可一次收納票卡與零錢，零錢袋內也可收納鑰匙、耳機等外出小物，會員點數1,000點+199元，粉嫩黃款限量170組、櫻花粉款限量200組；「小熊維尼雙層側背包」會員點數1,000點+399元，粉嫩黃款限量200組、櫻花粉款限量225組；「小熊維尼購物袋」會員點數1,000點+249元，粉嫩黃款限量150組、櫻花粉款限量180組。

3月9日上午10點起至4月5日全家便利商店「小熊維尼櫻花季兌點趣」推出專為小朋友設計的「小熊維尼櫻花後背包」，會員點數1,000點+899元，限量260組。圖／全家便利商店提供
3月9日上午10點起至4月5日全家便利商店「小熊維尼櫻花季兌點趣」推出專為小朋友設計的「小熊維尼櫻花後背包」，會員點數1,000點+899元，限量260組。圖／全家便利商店提供
3月9日至4月5日全家便利商店會員購買私品茶 X 唐寧系列茶飲，有機會抽中「唐寧風尚舞動夢想寶盒」。圖／全家便利商店提供
3月9日至4月5日全家便利商店會員購買私品茶 X 唐寧系列茶飲，有機會抽中「唐寧風尚舞動夢想寶盒」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店私品茶 X 唐寧TWININGS為喜愛拍照打卡的女性設計2款粉嫩色系聯名杯款。圖／全家便利商店提供
全家便利商店私品茶 X 唐寧TWININGS為喜愛拍照打卡的女性設計2款粉嫩色系聯名杯款。圖／全家便利商店提供
3月9日上午10點起至4月5日全家便利商店「小熊維尼櫻花季兌點趣」推出「小熊維尼水杯」，會員點數1,000點+429元，限量120組。圖／全家便利商店提供
3月9日上午10點起至4月5日全家便利商店「小熊維尼櫻花季兌點趣」推出「小熊維尼水杯」，會員點數1,000點+429元，限量120組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店私品茶 X 唐寧TWININGS為喜愛拍照打卡的女性設計2款粉嫩色系聯名杯款。圖／全家便利商店提供
全家便利商店私品茶 X 唐寧TWININGS為喜愛拍照打卡的女性設計2款粉嫩色系聯名杯款。圖／全家便利商店提供
3月9日上午10點起至4月5日全家便利商店「小熊維尼櫻花季兌點趣」推出「小熊維尼雙層側背包」會員點數1,000點+399元，粉嫩黃款限量200組、櫻花粉款限量225組。圖／全家便利商店提供
3月9日上午10點起至4月5日全家便利商店「小熊維尼櫻花季兌點趣」推出「小熊維尼雙層側背包」會員點數1,000點+399元，粉嫩黃款限量200組、櫻花粉款限量225組。圖／全家便利商店提供
3月9日上午10點起至4月5日全家便利商店「小熊維尼櫻花季兌點趣」推出「小熊維尼三層零錢包」，會員點數1,000點+299元，粉嫩黃款限量180組、櫻花粉款限量200組。圖／全家便利商店提供
3月9日上午10點起至4月5日全家便利商店「小熊維尼櫻花季兌點趣」推出「小熊維尼三層零錢包」，會員點數1,000點+299元，粉嫩黃款限量180組、櫻花粉款限量200組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店針對喜歡享受下午茶的女性，3月9日起私品茶與唐寧TWININGS聯名新推出「唐寧果漾伯爵」，限量16萬杯。圖／全家便利商店提供
全家便利商店針對喜歡享受下午茶的女性，3月9日起私品茶與唐寧TWININGS聯名新推出「唐寧果漾伯爵」，限量16萬杯。圖／全家便利商店提供
3月9日上午10點起至4月5日全家便利商店「小熊維尼櫻花季兌點趣」推出「小熊維尼票卡零錢包」，會員點數1,000點+199元，粉嫩黃款限量170組、櫻花粉款限量200組。圖／全家便利商店提供
3月9日上午10點起至4月5日全家便利商店「小熊維尼櫻花季兌點趣」推出「小熊維尼票卡零錢包」，會員點數1,000點+199元，粉嫩黃款限量170組、櫻花粉款限量200組。圖／全家便利商店提供

小熊維尼 櫻花季 便利商店

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