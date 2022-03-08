限定「玫荔歐蕾厚醬貝果」！「好丘」首度快閃台南

以貝果為招牌的餐飲品牌「好丘」將於3月11日起於新光三越台南小西門快閃3個月，乃是好丘誕生10年以來，首度進駐台南。除了將會提供17款在地物產手作貝果、柑橘巧克力厚醬貝果外，還有台南專屬的厚醬貝果「玫荔歐蕾」，帶來粉嫩的春日心意。

好丘以「好的人事物聚集成丘」為品牌理念，由自家師傅手工揉捏入餡，麵團經8小時發酵，再經過水煮烘焙產出外Q內軟的貝果。本次好丘進駐台南，將帶來全系列17種口味貝果，另外還有經典厚醬貝果「柑橘巧克力」。此口味使用新竹竹東契種的客家香桔製作成香桔汁，並搭配奶油乳酪、柑橘皮絲，為苦甜巧克力襯托出清新的柑橘風味，每顆109元，採限量販售。