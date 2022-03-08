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限定「玫荔歐蕾厚醬貝果」！「好丘」首度快閃台南

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
好丘將於3月11日起快閃新光三越台南小西門。圖／好丘提供
好丘將於3月11日起快閃新光三越台南小西門。圖／好丘提供

以貝果為招牌的餐飲品牌「好丘」將於3月11日起於新光三越台南小西門快閃3個月，乃是好丘誕生10年以來，首度進駐台南。除了將會提供17款在地物產手作貝果、柑橘巧克力厚醬貝果外，還有台南專屬的厚醬貝果「玫荔歐蕾」，帶來粉嫩的春日心意。

好丘以「好的人事物聚集成丘」為品牌理念，由自家師傅手工揉捏入餡，麵團經8小時發酵，再經過水煮烘焙產出外Q內軟的貝果。本次好丘進駐台南，將帶來全系列17種口味貝果，另外還有經典厚醬貝果「柑橘巧克力」。此口味使用新竹竹東契種的客家香桔製作成香桔汁，並搭配奶油乳酪、柑橘皮絲，為苦甜巧克力襯托出清新的柑橘風味，每顆109元，採限量販售。

同時針對台南快閃店也推出厚醬貝果新口味「玫荔歐蕾」選用台灣在地的無毒栽種玫瑰花瓣，搭配玉荷包荔枝製作成奶油抹醬，並將玫瑰花瓣醬佐入檸檬汁熬煮帶出酸甜香氣，讓花香與果香兩種抹醬相互堆砌，同時兼具視覺與味覺享受，每顆售價129元，同樣採每日限量販售。

玫荔歐蕾，每顆售價129元。圖／好丘提供
玫荔歐蕾，每顆售價129元。圖／好丘提供
柑橘巧克力，每顆109元。圖／好丘提供
柑橘巧克力，每顆109元。圖／好丘提供

台南 柑橘 巧克力

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