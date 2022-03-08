國家鐵道博物館「裝模做樣」 再現台灣鐵道產業技術

國家鐵道博物館籌備處舉辦「裝模做樣──木模、鑄造技術與台北機廠」特展，透過展出實體木模、口述訪談紀錄片、零件設計圖及鑄件成品等內容，展示鐵道史上逐漸凋零的鑄造工藝與珍貴的車輛部件，再現不同時代鐵道歷史與早期台灣鐵道產業技術。

鐵博籌備處表示，其所在地國定古蹟台北機廠，是台灣現存歷史最悠久、規模最完整的鐵道車輛檢修基地。因應車輛維修需求，台北機廠發展出自行製造鐵道車輛與設備所需零組件的能力，以供廠內車輛及機具檢修使用。

車輛各種部件是由不同工法生產的零件組裝而成，其中形狀複雜、難以用傳統切削工具或一般鍛造工法產製的零組件，便會以木材製作模具，再配合翻砂鑄造進行生產。為瞭解台北機廠鑄造工法的流程，鐵博籌備處自成立後即著手進行相關史料蒐集及口述訪談，本次特展除了展出與鐵道車輛相關的木模及鑄件外，更特別復刻員工澡堂內的水龍頭，搭配砂箱3D列印剖面模型，以完整介紹鑄造工序。

現場還展示台北機廠木模間現存日本統治時期臺北市役所消火栓人孔蓋的木模，顯示當時除了生產廠內所需金屬零件外，台北機廠也有能力承製其他單位的委託鑄造。

鐵博籌備處表示，隨著鐵道車輛技術的演進，自行鑄造零組件的需求已逐漸式微，透過展示木模間收存的木模，可從中窺視已消逝珍貴車輛的部分身影，搭配口述訪談及實作影像紀錄，更讓古老的鑄造技術得以保存並傳承。

●「裝模做樣──木模、鑄造技術與台北機廠」特展即日起至111年5月28日，於國家鐵道博物館籌備處小禮堂舉辦，開放時間為每週二至週六10:00~12:00及14:00~16:00。