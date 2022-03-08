東京食品展今開幕 台灣水果今年推鳳梨及冷凍釋迦

今年東京國際食品展今天(8日)開幕，農委會在台灣館內設置水果形象區，透過現場料理示範、試吃活動及影片宣傳等，向日本及各國採購商推銷台灣鳳梨、香蕉及冷凍釋迦鮮果及加工品。

農委會表示，去(110)年我國農產品外銷56.7億美元，創歷史新高，其中生鮮冷藏水果外銷量值為7萬6125公噸、1.6億美元，水果銷日數量與金額分別為2萬1996公噸、3703萬美元，是台灣水果僅次於中國大陸的第二大外銷市場。

東京國際食品展是全球最重要的農產食品展覽活動之一，農委會歷年輔導國內農產業者參加由外貿協會籌設台灣館，爭取外銷商機；去年考量日本及國際新冠肺炎疫情嚴峻位參展，但東京國際食品展參觀買家仍超過7萬人次，其中87%是日本食品通路批發、餐飲服務、製造商與零售業者；由於日本是我國水果非常重要的外銷市場，農委會今年決定在台灣館設置水果形象區，希望能吸引日本及各國買家的目光。

根據農委會統計，我國主要銷日水果包括鳳梨(1萬7850公噸、2274萬美元)、芒果(869公噸、728萬美元)、香蕉(2955公噸、468萬美元)、荔枝(189公噸、154萬美元)及蜜棗(38公噸、37萬美元)等，由於台灣盛產多樣熱帶水果，在日本受歡迎，其中金鑽鳳梨因纖維柔軟甜度高，今年通路詢問度極高，預期可較去年銷日數量提高20至30%，是今年參展亮點之一；另外今年也新推冷凍鳳梨釋迦。

農委會表示，除了生鮮水果，本屆東京國際食品展現場也展示由芒果、荔枝、鳳梨及梅子製成的果乾、果醬、果酒及蜜餞等各式台灣水果加工品，順應健康、便利的現代消費市場需求。