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陳庭妮自招「拋家棄女」約會姊妹淘兼曬新戰利品

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
陳庭妮詮釋Kipling全新ART M聯名系列包款。圖／摘自instagram
陳庭妮詮釋Kipling全新ART M聯名系列包款。圖／摘自instagram

今年初被求婚成功的陳庭妮依舊是各時尚品牌寵兒，日前她在instagram上自招即使是「拋家棄女」的也跟姊妹淘聚會，並曬出最新到手的Kipling包款。陳庭妮更是感性地道出「先愛自己，才有能力把愛分享給身邊的每一位」，讓粉絲們也十分贊同。

被粉絲封為「真愛CP」的胡宇威和陳庭妮，兩人在1月正式認愛，女方還被求婚成功，但因兩人工作滿檔，還沒訂婚期，也還沒登記結婚。所以，現在的陳庭妮還享受著「偽單身」的生活，日前她在instagram上，除了曬出Kipling全新ART M聯名系列包款之外，還提到養狗女兒的心情。「上班再忙碌，也要留點時間給自己，今天下班後沒有直接回家，任性地拋家棄女偷偷跟姊妹淘們來花博玩，轉換一下心情與身分，適時的懂愛自己，充飽電回家」。讓女性粉絲們也十分認同陳庭妮的做法，「先愛自己，才有能力把愛分享給身邊的每一位」。

值得一提的是，Kipling全新ART M聯名系列攜手三位跨領域的女性藝術家，包含畫風鮮明的Marylou Faure、紐約甜品店企業家Jessica Siskin、榮獲Redress 2020設計大獎的針織設計師Grace Lant，將她們對生活的熱情和女力精神注入包款設計。其中陳庭妮所詮釋的包款，便是由善於用明亮的跳色設計創造出歡樂且俏皮作品的Marylou Faure所打造。在近年令人不安的大環境之下，她希望人們看到這個包款時能回想起往日美好時光。

另外，來自日本的土屋鞄製造所也呼應春天到來，為女性量身打造了限定新色包款。土屋鞄製造所利用粉藕色及霧藍色為主，分別推出了水桶斜背包及兩用單肩包。其靈感源自日式巾著束口造型，除了皮革的柔軟特性，夠容納 A5 大小文件，簡單搭配素色洋裝或是淺色系上衣，可展現春夏的輕盈感。

陳庭妮詮釋Kipling全新ART M聯名系列包款。圖／摘自instagram
陳庭妮詮釋Kipling全新ART M聯名系列包款。圖／摘自instagram

陳庭妮詮釋Kipling全新ART M聯名系列包款。圖／摘自instagram
陳庭妮詮釋Kipling全新ART M聯名系列包款。圖／摘自instagram

陳庭妮詮釋Kipling全新ART M聯名系列包款。圖／摘自instagram
陳庭妮詮釋Kipling全新ART M聯名系列包款。圖／摘自instagram

陳庭妮詮釋Kipling全新ART M聯名系列包款。圖／摘自instagram
陳庭妮詮釋Kipling全新ART M聯名系列包款。圖／摘自instagram

陳庭妮詮釋Kipling全新ART M聯名系列包款。圖／摘自instagram
陳庭妮詮釋Kipling全新ART M聯名系列包款。圖／摘自instagram

陳庭妮詮釋Kipling全新ART M聯名系列包款。圖／摘自instagram
陳庭妮詮釋Kipling全新ART M聯名系列包款。圖／摘自instagram

Kipling ART M GRACE系列包款6,580元。圖／Kipling提供
Kipling ART M GRACE系列包款6,580元。圖／Kipling提供

Kipling ART M Marylou系列包款5,580元。圖／Kipling提供
Kipling ART M Marylou系列包款5,580元。圖／Kipling提供

Kipling ART M JESSICA系列包款5,580元。圖／Kipling提供
Kipling ART M JESSICA系列包款5,580元。圖／Kipling提供

土屋鞄製造所水桶斜背包。圖／土屋鞄製造所
土屋鞄製造所水桶斜背包。圖／土屋鞄製造所

土屋鞄製造所兩用單肩包。圖／土屋鞄製造所
土屋鞄製造所兩用單肩包。圖／土屋鞄製造所

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