積家Atmos空氣鐘 神奇工藝再現歐洲頂級手工藝展

自有人類文明以來，從水力發電、火力發電、以致風力發電...能源的形式常反應了科技的發展水準，然而奧妙也常能在自然中找到解答。無須電池、無需機械運作，卻能讓一座時鐘運作？1928年問世的「空氣鐘」（Atmos Clock），堪稱近代、也是當代機械鐘表史上，最為神奇的章節之一。

西元1928年，瑞士的放射學工程師路特（Reutter）設計了一款原型座鐘、也就是今日的Atmos 0空氣鐘，它不用電池、電力或定時為機械上鍊，即能長時間運作。宛如魔法般的存在，背後其實有著簡單、但實踐困難的原理。原來空氣鐘透過一層薄膜與驅動機械的游絲相連，只要細微的溫度變化都將讓薄膜收縮或膨脹，而只要攝氏一度的變化，都能為座鐘帶來約2天的動力儲存。

1928年首個原型作問世後，由於仍有技術問題因而難以真正的商業化。直到1930年時，積家工坊的Jacques-David LeCoultre無意間在巴黎看到了空氣鐘的原型，並邀請路特前往瑞士一同針對空氣鐘的製造共同研發；1939年，兩人合作推出了519機械機芯，第二代的空氣鐘使用更穩定的氯乙烷取代了原本的水銀，同時氣密度也大幅提升。

空氣鐘在1950年為瑞士聯邦獲選為官方禮品、1951年時年產量已達到10,000個，直到1979年，總產量更達到50萬個。1982年之後，空氣鐘並陸續在動力儲存、恆定動力上注入更多升級。Atmos空氣中此後更結合了多樣化的藝術形式，例如Atmos 566是由當代設計名家Marc Newson所打造，2012年的Atmos Marqueterie 「Le Baiser」鑲木拼接空氣鐘，則以纖細繁複的「細木拼接」工藝，重現了Gustav Klimt的名作《吻》（The Kiss）。