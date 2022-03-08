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煙波早堂聯手必比登推介名店 打造人情味懷舊早餐

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
「小王煮瓜」於4月23日接力推出熱銷湯品「清湯瓜仔肉」，清爽順口的煲湯與煙波主廚烹調的在地飽食飯品相得益彰。圖／煙波集團提供
「小王煮瓜」於4月23日接力推出熱銷湯品「清湯瓜仔肉」，清爽順口的煲湯與煙波主廚烹調的在地飽食飯品相得益彰。圖／煙波集團提供

煙波集團推出全新品牌早餐企畫「煙波早堂」，最新季度將與米其林必比登推介名店「大橋頭老牌筒仔米糕」及「小王煮瓜」合作，打造人情味懷舊早餐「好飯配好湯」，包括「大橋頭老牌筒仔米糕」、「小王煮瓜」等菜色，即日起至5月31日分兩波於每周六、日、一早餐時段供應，讓旅客只要入住煙波即能享受飄香半世紀的傳統美味。

煙波集團指出，「煙波早堂」主打蘊含故事性的在地化早餐，蒐羅台灣飲食之最，藉由煙波主廚別具匠心的巧思，以多元樣貌在煙波飯店的早餐盛宴完美呈獻。本次合作的米其林必比登推介兩大名店以「家與傳承」為信念，致力延續幸福的簡單滋味，與煙波早堂發掘料理根本、傳遞在地飲食文化的精神相互謀合，以此為合作契機，為旅客呈獻令人難忘的沉浸式早餐體驗。

煙波集團表示，這次合作品牌「大橋頭老牌筒仔米糕」筒仔米糕軟中帶Ｑ，入口充斥肉燥香氣，淋上特製甜辣醬後，微甜的口味結合濕潤可口的糯米飯，越嚼越香。另一品牌「小王煮瓜」則主打清爽湯品「清湯瓜仔肉」，現打魚漿包裹醃漬豬腿肉，手工型塑後紛紛投入大鼎中，再與花胡瓜醬汁清煨的大骨湯慢燉，彈牙的赤肉魚羹與清甜高湯一同翻滾流轉，成就一碗在地人記憶中的好湯。

「大橋頭老牌筒仔米糕」即日起至4月18日於煙波飯店六、日、一早餐時段供應，除了好飯，煙波主廚也以各館在地食材研製獨門好湯，新竹湖濱館的「客家酸菜豬血湯」也值得饕客期待。

「小王煮瓜」則於4月23日至5月31日六、日、一早餐時段接續登場，以「清湯瓜仔肉」搭配主廚烹調的飽腹好飯：新竹湖濱館「客家梅干肉燥飯」選用客家梅干菜，口味鹹香超涮嘴。

新季度「煙波早堂－好飯配好湯」即日起開跑，由「大橋頭老牌筒仔米糕」打頭陣，搶先於煙波早堂餐檯亮相。圖／煙波集團提供
新季度「煙波早堂－好飯配好湯」即日起開跑，由「大橋頭老牌筒仔米糕」打頭陣，搶先於煙波早堂餐檯亮相。圖／煙波集團提供

早餐 品牌 新竹

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