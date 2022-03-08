春季限定的鮮甜！壽司芳「法國白蘆筍」料理新登場

隨著春回大地，來自日本大阪、曾獲得米其林二星的壽司店「壽司芳（Sushiyoshi）」本季以「法國白蘆筍」為主角，推出春季限定菜單，可以品嚐到白蘆筍與時令食材搭配而成的鮮甜滋味。

壽司芳創辦人兼總廚Chef Hiroki 在日本被譽為別具創意、破格反傳統的鬼才壽司師傅，對於白蘆筍的鮮甜回甘印象深刻。法國白蘆筍擁有「餐桌上的白色黃金」之美譽，乃是春季獨有的食材。本次主廚跳脫白蘆筍的傳統印象，透過法式調理、日式烹調並結合台灣優質食材的方式，呈現法國白蘆筍的甜美清香，讓滋味層次再升級。

本次壽司芳台北店春季限定菜單，共有3種不同方案，可各品嚐2、3、5道白蘆筍料理，每套5,500～8,500元。其中「白蘆筍X海膽X風乾魚子醬」，選用歐洲3A等級的白蘆筍，先用鹽水燙煮至軟嫩後，再配上用日本海膽、宜蘭三星蔥油調製的醬汁，再刨撒上風乾魚子條，讓陸地上的甜味與海中鮮味相互輝映；「白蘆筍X日式高湯沙巴翁X魚子醬」則是將白蘆筍用低溫慢蒸的方式，突顯出軟中帶脆的口感。再淋上特製沙巴翁醬汁，再放上專屬魚子醬，看似簡約實則華麗，還有著豐富的口感變化。