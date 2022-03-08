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春季限定的鮮甜！壽司芳「法國白蘆筍」料理新登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
白蘆筍X日式高湯沙巴翁X魚子醬。圖／壽司芳提供
白蘆筍X日式高湯沙巴翁X魚子醬。圖／壽司芳提供

隨著春回大地，來自日本大阪、曾獲得米其林二星的壽司店「壽司芳（Sushiyoshi）」本季以「法國白蘆筍」為主角，推出春季限定菜單，可以品嚐到白蘆筍與時令食材搭配而成的鮮甜滋味。

壽司芳創辦人兼總廚Chef Hiroki 在日本被譽為別具創意、破格反傳統的鬼才壽司師傅，對於白蘆筍的鮮甜回甘印象深刻。法國白蘆筍擁有「餐桌上的白色黃金」之美譽，乃是春季獨有的食材。本次主廚跳脫白蘆筍的傳統印象，透過法式調理、日式烹調並結合台灣優質食材的方式，呈現法國白蘆筍的甜美清香，讓滋味層次再升級。

本次壽司芳台北店春季限定菜單，共有3種不同方案，可各品嚐2、3、5道白蘆筍料理，每套5,500～8,500元。其中「白蘆筍X海膽X風乾魚子醬」，選用歐洲3A等級的白蘆筍，先用鹽水燙煮至軟嫩後，再配上用日本海膽、宜蘭三星蔥油調製的醬汁，再刨撒上風乾魚子條，讓陸地上的甜味與海中鮮味相互輝映；「白蘆筍X日式高湯沙巴翁X魚子醬」則是將白蘆筍用低溫慢蒸的方式，突顯出軟中帶脆的口感。再淋上特製沙巴翁醬汁，再放上專屬魚子醬，看似簡約實則華麗，還有著豐富的口感變化。

「烤鰆魚X白蘆筍X牛蒡醬X黑松露」選用當季野生鰆魚以及白蘆筍，用稻燻碳烤的方式呈現，佐上山牛蒡醬汁、香草沙拉及獨特香氣的黑松露，帶來濃郁的春天氣息。另外還有「白蘆筍鮮魚湯」、「白蘆筍香草冰沙」等料理變化，呈現出白蘆筍的清甜特質。套餐中的「蕪菁松葉蟹餃X柚子青醬」、「鱈魚白子X味增花椰菜焦糖布蕾」等料理，亦是主廚的精心之作。

蕪菁松葉蟹餃X柚子青醬。圖／壽司芳提供
蕪菁松葉蟹餃X柚子青醬。圖／壽司芳提供
鱈魚白子X味增花椰菜焦糖布蕾。圖／壽司芳提供
鱈魚白子X味增花椰菜焦糖布蕾。圖／壽司芳提供

壽司 法國 日本

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