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民謠融入交響樂、搖滾和爵士 恆春半島歌謠祭超乎想像

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
擅長台式情歌的李英宏，將在屏東半島歌謠祭發表改編的民謠曲調為《牛母伴》。圖／屏東縣文化處提供
擅長台式情歌的李英宏，將在屏東半島歌謠祭發表改編的民謠曲調為《牛母伴》。圖／屏東縣文化處提供

恆春半島傳統民謠（閩南語古調）為基底的屏東半島歌謠祭，將於3月18至20日在恆春西門廣場登場，今年有台北愛樂管弦樂團和千人站上百年歷史古城傳唱民謠演出，「老調新聲」又有亮點。

這次還包括跨國邀曾參與漫威電影的作曲家改編、擅長台式情歌的李英宏、數字搖滾的大象體操樂園分別重新編曲，超乎想像且有無限可能的音樂創作，讓樂迷興奮又期待。

縣文化處說，半島歌謠祭以恆春西門廣場為核心，周邊由古城門及城牆圍繞，成為最棒的觀眾席；今年首度跨國邀請曾參與漫威電影的作曲家Bobby Tahouri，加入半島的自然氣息及氛圍，改編恆春民謠，由台北愛樂交響樂團帶領軍上千民眾共譜「恆春山海交響曲」，在5個舞台不斷切換，讓觀眾聽到原汁原味的民謠和最國際的電影交響樂。

文化處說，半島歌謠祭以傳承民謠為初衷，最受歡迎的節目之一老調新聲，每年都邀不同類型的音樂人將民謠重新編曲創作及演唱，除了保有老旋律的熟悉，更有新曲調的驚奇；今年邀請李英宏和大象體操演出，他們的創作將在半島歌謠祭首次公開。

李英宏改編的民謠曲調為《牛母伴》，他說，牛母伴曲調有特別的尾韻，哀傷的感覺很像藍調，但他並不想將它變成美國藍調的表現方式，因為民謠和其他類型的音樂不一樣，會保留台語古調的特色，再融入流行音樂元素，讓這首曲子旋律能夠完整呈現；這次改編民謠的創作難度與以往不同，不僅得先了解文化背景才能填詞，加上民謠演唱因人而異，同一首曲調在不同傳藝師的嘴巴唱出來，卻有不同的節奏。

大象體操樂園選擇《守牛調》，歌詞描述「故鄉情」的情懷，因團員都是高雄人，工作關係經常往返台北，和家人感

情很好的他們看了歌詞特別有感；大象體操說，恆春民謠的特色是重複一段旋律，和他們的創作類似，因此會用Bass來詮釋月琴的部分；阿公阿嬤單靠月琴伴奏，唱出來的民謠都帶有豐富情感，樂團使用的樂器較多樣，發揮空間雖大，但要保有民謠的味道卻是困難的挑戰。

以恆春半島傳統民謠為基底的屏東半島歌謠祭　將於3月18至20日在恆春西門廣場登場。圖／屏東縣文化處提供
以恆春半島傳統民謠為基底的屏東半島歌謠祭　將於3月18至20日在恆春西門廣場登場。圖／屏東縣文化處提供
大象體操將在屏東半島歌謠祭發表重新編曲的恆春民謠。圖／屏東縣文化處提供
大象體操將在屏東半島歌謠祭發表重新編曲的恆春民謠。圖／屏東縣文化處提供

恆春 大象 交響樂團

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