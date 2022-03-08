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龍蝦吃到飽免加價！台北喜來登十二廚強勢加開周一場

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
新加坡辣炒龍蝦也上桌。圖／台北喜來登提供
新加坡辣炒龍蝦也上桌。圖／台北喜來登提供

台北喜來登十二廚推出龍蝦無限暢食的「龍蝦狂熱日」，引起消費者熱烈迴響，今日宣布，將特別加開周一場次。4月27日前，每周一、三午晚餐限定供應8款龍蝦異國美饌；3月31日前，每周六、日「豪華下午餐」餐期期間，大器加碼「每人半尾龍蝦吃到飽」。

台北喜來登以國人最愛的波士頓龍蝦刺激買氣，十二廚「龍蝦狂熱日」訴求讓消費者以「原餐價」即可加碼享用無限供應的龍蝦料理，推出以來廣受好評，因此決定加開場次。

即日起，十二廚各餐檯呈現一系列日、義、粵、南洋等異國美味，包含沙拉區「松露櫛瓜龍蝦沙拉」與「洋芋龍蝦沙拉」，日式餐檯「和風蝦卵龍蝦海苔捲」與「龍蝦細卷」，熱食麵點區「新加坡辣炒龍蝦」、「龍蝦海鮮燉鍋」與「南洋叻沙龍蝦湯」，以及由專人服務取餐的「粵式蠔油上湯龍蝦」(每位現取一份)，就連甜點區，也獻上外型吸晴的「龍蝦造型麵包」與「龍蝦造型餅乾」。

台北喜來登十二廚推出「龍蝦狂熱日」廣受好評。圖／台北喜來登提供
台北喜來登十二廚推出「龍蝦狂熱日」廣受好評。圖／台北喜來登提供

喜來登 甜點 波士頓

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