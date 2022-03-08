龍蝦吃到飽免加價！台北喜來登十二廚強勢加開周一場

為了以溫暖、體貼的情緒設想空間的諸多可能，同時在醫美領域中注入更多的使用者感受，因而進一步在空間中使用蛋的意象作為復進、自我追求的傳遞，訴說未來將至的美好與蛻化的氣質，除了美的形狀、無瑕的追求外，弧型醞釀孵化的光暈，包裹著更多安全感，讓心靈的踏實程度與自信價值油然而生。

2022-03-08 09:12