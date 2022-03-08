愛馬仕御用團隊打造全球唯一 寒居酒店開箱價3,288元

寒舍餐旅集團再推全新精品風格酒店品牌「寒居酒店」，預將於3/19起試營運、今年第二季開幕，即起開放預訂，推出開箱體驗價「寒居精選」純住房專案，每晚3,288元起；另有一泊一食專案，含早餐兩客3,888元起。4月1日起配合「BeGood餐廳」試營運，加碼推出米其林住房專案「寒居星饗」一泊二食，每晚8,888元起，品嘗米其林一星主廚林明健獨家設計的雙人套餐。

「寒居酒店」位於台北松江南京捷運站出口，攜手大陸建設垂直共構精品飯店寓邸，建築外觀引進愛馬仕(Hermès)御用團隊「法國RDAI事務所」，打造RDAI於全球唯一設計的精品飯店住宅。

這棟共構建築樓高24層，1至10樓為飯店，包含2樓BeGood餐廳、10樓健身房、游泳池、蒸氣室及烤箱，3至10樓為客房樓層，111間客房、6種房型，定價12,000元至38,000元。位於二樓的「BeGood」餐廳則與米其林一星人氣主廚林明健合作，提供創意料理、麵包點心、輕食三明治、冷壓果汁與健康果昔，4月1日起加入試營運。

全新創意菜單，餐前麵包選用台灣在地新鮮食材、搭配蒔蘿酸奶完美結合魚油與香氣的虱目魚吐司；前菜提供新鮮紅甘生魚片，清爽開胃；主食則以味噌烤鮭魚、肯瓊義大利麵，創意混搭日西經典風味醬。主菜包含炭烤菲力、奶油玉米糕及爐烤雞腿、檸檬洋芋兩款供選擇，最後以沁涼鮮爽的百香果香蕉冰沙收尾。早餐採半自助式，主菜提供「早餐」義大利麵、炸雞雞蛋仔以及油封鴨腿班尼迪克蛋三選一，創意、美味與趣味俱足。

Klook獨家與官網同步開賣一泊二食米其林方案，可預訂3/19至5/31的入住日期，價格相同，純住房雙人方案3,288元，4月1日起可選擇BeGood餐廳一泊二食米其林方案雙人8,888元起。