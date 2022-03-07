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生策會理監事會 賴清德賀王金平將獲頒旭日大綬章

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
生策會今天舉行理監事會議，副總統賴清德（左二）受邀出席。圖／總統府提供
生策會今天舉行理監事會議，副總統賴清德（左二）受邀出席。圖／總統府提供

國家生技醫療產業策進會（生策會）今天舉行理監事會議，副總統賴清德受邀出席。生策會創辦人王金平預計在3月9日接受日本政府授予「旭日大綬章」，賴清德今天在致詞時恭賀，他指出，這是日本政府給予外國人士的最高敘勳，因疫情關係，將由日本駐台代表頒發。另外，他也恭喜生策會會長翁啟惠在去年得到威爾許化學獎（Welch Award in Chemistry），這是世界級的榮譽。

賴清德表示，感謝生策會自從創立以來，歷屆會長率領理監事，都非常用心及努力，特別在翁啟惠接任會長後，讓生策會不僅成為政府及業界的橋梁，也相當成功地整合了醫療、科技及生技等重要業者間的平台。在政府所推動六大核心戰略產業中，台灣精準健康是其中非常重要的一項，生策會為推動此產業最重要的夥伴。

賴清德指出，生策會在2017年開始舉辦台灣醫療科技展，短短5年的時間，不僅整合醫療科技及生物科技業者，也讓醫院成為推動的平台，成功整合了上中下游產業，成為亞太規模最大、最重要的展覽，令人欽佩。

賴清德說，他一直都很關心台灣生物科技產業的發展，也非常感謝生策會醫界前輩的努力，特別是協助政府修訂「生技醫藥產業發展條例」的翁啟惠及副會長楊泮池，除了針對精準醫療、數位醫療與試驗場域等相關條文做修改，也幫忙重新定義產業範疇，不僅關注治療，也納入預防，相信一定有助於未來相關產業的發展。

賴清德表示，今天前副總統陳建仁也在場，未來他與陳建仁都很樂意、也責無旁貸，會與生策會一起努力，共同推動台灣生技醫療產業的發展，讓精準醫療、大健康產業等政策得以落實，也讓台灣的經濟升級、產業轉型，並在未來競爭上立於不敗之地。

賴清德 生技 翁啟惠

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