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當媽了才懂！國際婦女節魏如萱透過Apple Music分享「姐妹力」
迎接3月8日國際婦女節，Apple Music特別邀請金曲歌后、擁有多重身份角色的娃娃魏如萱，分享她作為女性、身兼多職，是如何看待這樣多元的自己，並且持續發光發熱。
魏如萱經常在作品中呈現現代女性的多樣性，從〈變形金剛〉裡剛柔並濟的為母心聲，到瀟灑不羈、不受框架所困的〈末路狂花〉，或者翻轉莎劇經典女性角色被動命運的〈Ophelia〉，這些歌曲裡的女性可以說都是她每個階段、不同心境變化的投射。從電台主持、歌手到「職業婦女」，魏如萱表示，母親的身份也讓她多了一份對女性的認識，「在生過孩子之後，我有一種特別及全新的意識，我後來心裡真的是非常佩服及尊重所有有了孩子又必須兼顧事業/保有自我的每一位婦女」。透過與聲線極具特色的歌手陳珊妮、孫盛希和鮮于貞娥等人合作，魏如萱也在一次次與不同世代女性音樂人的創作挑戰中，逐漸凝聚了女性音樂社群，在國際婦女節這一天趕快打開Apple Music「姐妹力」歌單，感受女性力量。
而熱愛挑戰特殊節日獎章的Apple Watch用戶，也別忘了在3月8日當天完成20分鐘的體能訓練，就可輕鬆獲得今年度國際婦女節的限量獎章和訊息貼紙，為自己的獎章收集冊再添一枚精彩印記。
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