打造浪漫的粉紅奇幻世界 Valentino挑戰你的視覺

今年色彩權威Pantone公布的年度色是「Very Pari」長春花藍，但是昨晚登場的Valentino秋冬時裝秀可是另闢蹊徑，聯手Pantone開發出一套專屬品牌的粉紅色，打造出Valentino Pink PP Collection。不只服裝充滿粉紅泡泡，連秀場的佈置都是同樣色調，這也讓所有無論是在現場或是透過線上直播畫面看秀的觀眾們，有種身在奇幻異世界的感覺，濃郁的單一色彩像是加重力道強調著某種精神與態度，瑰麗搶眼。

「粉紅色是一種自由的形式，存在於色彩領域之外。」這是Valentino在秀前發佈在IG平台上的字句。創意總監Pierpaolo Piccioli以單一的色彩演繹簡約的精髓，看似被色彩侷限，但卻能演化出無窮的可能。乍看之下，所有模特兒穿著同樣顏色的服裝好像沒什麼區隔性，但是在剪裁、工藝細節、配飾和不同身型、氣質的影響下，還是能彰顯個體的獨特，這種特質在單色的襯托下更突出，也是Pierpaolo Piccioli想傳達的「言簡意賅」極簡本色，在看似雷同的氣氛中感受差異。

全系列有隆重的禮服、性感小洋裝、寬鬆休閒服等等。除了粉紅色之外，中間還穿插了黑色系單品，用來對照出粉紅色的特殊性。女性的身形曲線透過纖細的腰身、蓬衣擺呈現，立體花瓣、蕾絲和蝴蝶結、亮片等注入了精緻裝飾的細膩感，透膚薄紗增添魅惑火辣風情。在前一季就掀起熱議的厚底高跟鞋，也換上全新的粉紅色，手袋尺寸和細節也變大，或以巨大鉚釘袋扣點綴小巧包款。