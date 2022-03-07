快訊

謝忻數十張「大尺度」照遭惡意外流 警方證實獲報曝追查進度

303大停電台電董總確定下台 王美花被慰留原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打造浪漫的粉紅奇幻世界 Valentino挑戰你的視覺

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
在單色的襯托下，個人特質更突出，也是Pierpaolo Piccioli想傳達的「言簡意賅」極簡本色，在看似雷同的氣氛中感受差異。圖／Valentino提供
在單色的襯托下，個人特質更突出，也是Pierpaolo Piccioli想傳達的「言簡意賅」極簡本色，在看似雷同的氣氛中感受差異。圖／Valentino提供

今年色彩權威Pantone公布的年度色是「Very Pari」長春花藍，但是昨晚登場的Valentino秋冬時裝秀可是另闢蹊徑，聯手Pantone開發出一套專屬品牌的粉紅色，打造出Valentino Pink PP Collection。不只服裝充滿粉紅泡泡，連秀場的佈置都是同樣色調，這也讓所有無論是在現場或是透過線上直播畫面看秀的觀眾們，有種身在奇幻異世界的感覺，濃郁的單一色彩像是加重力道強調著某種精神與態度，瑰麗搶眼。

「粉紅色是一種自由的形式，存在於色彩領域之外。」這是Valentino在秀前發佈在IG平台上的字句。創意總監Pierpaolo Piccioli以單一的色彩演繹簡約的精髓，看似被色彩侷限，但卻能演化出無窮的可能。乍看之下，所有模特兒穿著同樣顏色的服裝好像沒什麼區隔性，但是在剪裁、工藝細節、配飾和不同身型、氣質的影響下，還是能彰顯個體的獨特，這種特質在單色的襯托下更突出，也是Pierpaolo Piccioli想傳達的「言簡意賅」極簡本色，在看似雷同的氣氛中感受差異。

全系列有隆重的禮服、性感小洋裝、寬鬆休閒服等等。除了粉紅色之外，中間還穿插了黑色系單品，用來對照出粉紅色的特殊性。女性的身形曲線透過纖細的腰身、蓬衣擺呈現，立體花瓣、蕾絲和蝴蝶結、亮片等注入了精緻裝飾的細膩感，透膚薄紗增添魅惑火辣風情。在前一季就掀起熱議的厚底高跟鞋，也換上全新的粉紅色，手袋尺寸和細節也變大，或以巨大鉚釘袋扣點綴小巧包款。

在秀的最後，所有模特兒按照服裝顏色分站兩側，讓畫面達到一個趣味平衡，也像是以這個很有實驗性的系列在秀場空間內作畫，帶來充滿震撼力的視覺挑戰。

在秀的最後，所有模特兒按照服裝顏色分站兩側，讓畫面達到一個趣味平衡，也像是以這個很有實驗性的系列在秀場空間內作畫，帶來充滿震撼力的視覺挑戰。圖／摘自YOUTUBE
在秀的最後，所有模特兒按照服裝顏色分站兩側，讓畫面達到一個趣味平衡，也像是以這個很有實驗性的系列在秀場空間內作畫，帶來充滿震撼力的視覺挑戰。圖／摘自YOUTUBE
所有模特兒穿著同樣顏色的服裝好像沒什麼區隔性，但是在剪裁、工藝細節、配飾和不同身型、氣質的影響下，還是能彰顯個體的獨特。圖／Valentino提供
所有模特兒穿著同樣顏色的服裝好像沒什麼區隔性，但是在剪裁、工藝細節、配飾和不同身型、氣質的影響下，還是能彰顯個體的獨特。圖／Valentino提供
圖／Valentino提供
圖／Valentino提供
創意總監Pierpaolo Piccioli配戴向烏克蘭致意的緞帶。圖／Valentino提供
創意總監Pierpaolo Piccioli配戴向烏克蘭致意的緞帶。圖／Valentino提供
Valentino秋冬聯手Pantone開發出一套專屬品牌的粉紅色，打造出Valentino Pink PP Collection系列服飾。圖／Valentino提供
Valentino秋冬聯手Pantone開發出一套專屬品牌的粉紅色，打造出Valentino Pink PP Collection系列服飾。圖／Valentino提供
不只服裝充滿鮮豔的粉紅色，連秀場的佈置都是同樣色調，這也讓所有無論是在現場或是透過線上直播畫面看秀的觀眾們，有種身在奇幻異世界的感覺。圖／Valentino提供
不只服裝充滿鮮豔的粉紅色，連秀場的佈置都是同樣色調，這也讓所有無論是在現場或是透過線上直播畫面看秀的觀眾們，有種身在奇幻異世界的感覺。圖／Valentino提供
圖／Valentino提供
圖／Valentino提供
在前一季就掀起熱議的厚底高跟鞋，也換上全新的粉紅色。圖／Valentino提供
在前一季就掀起熱議的厚底高跟鞋，也換上全新的粉紅色。圖／Valentino提供
圖／Valentino提供
圖／Valentino提供
圖／Valentino提供
圖／Valentino提供
不只服裝充滿鮮豔的粉紅色，連秀場的佈置都是同樣色調，這也讓所有無論是在現場或是透過線上直播畫面看秀的觀眾們，有種身在奇幻異世界的感覺。圖／Valentino提供
不只服裝充滿鮮豔的粉紅色，連秀場的佈置都是同樣色調，這也讓所有無論是在現場或是透過線上直播畫面看秀的觀眾們，有種身在奇幻異世界的感覺。圖／Valentino提供
Valentino秋冬聯手Pantone開發出一套專屬品牌的粉紅色，打造出Valentino Pink PP Collection系列服飾。圖／Valentino提供
Valentino秋冬聯手Pantone開發出一套專屬品牌的粉紅色，打造出Valentino Pink PP Collection系列服飾。圖／Valentino提供
圖／Valentino提供
圖／Valentino提供
圖／Valentino提供
圖／Valentino提供
圖／Valentino提供
圖／Valentino提供
圖／Valentino提供
圖／Valentino提供

模特兒 直播

延伸閱讀

關曉彤108公分長腿成Vaentino謬斯女神!蕾絲短裙同框孫儷展天然美貌，公開獨門「三管齊下」瘦身法

「娘娘」孫儷成Valentino品牌代言人！鮮艷紅裙入鏡全新形象照，撞衫女神楊冪、孫藝真也不怕

吉吉布鞋不離身、貝拉下T台照樣辣　時裝周模特兒下班後穿什麼？香奈兒御用門面超反差

LVMH太子妃、厭世超模反戰 被酸民痛罵「俄國豬！」

相關新聞

打造浪漫的粉紅奇幻世界 Valentino挑戰你的視覺

今年色彩權威Pantone公布的年度色是「Very Pari」長春花藍，但是昨晚登場的Valentino秋冬時裝秀可是另...

全國電子女王節開跑 LINE天天抽1,500購物金 買指定電視送Dyson造型器

女性消費力、對家庭購物的決策權持續提升，為搶攻國際婦女節商機，全國電子即日起至3月13日推出「3.8女王節全國加倍寵愛」...

誠品生日慶開團「夜遊」 限時3天黑金卡會員購書5本77折

誠品生日慶3月12日起展開，信義店以「春之夢遊」為主題，連續2天舉辦近20場活動，3月11日至3月13日全台誠品書店更推...

放送性感美照 朴彩英Rosé宣布今晚將推出第一支Vlog

韓國人氣女團BLACKPINK成員朴彩英Rosé日前因為確診Covid-19而取消巴黎時裝周行程，這讓向來熱愛看她分享穿...

台中中友百貨30周年慶 有機會把特斯拉電動車開回家

疫情趨緩，台中市中友百貨10日起推出30周年慶活動，除了推出全館有滿千送百優惠、4波獨家會員禮、信用卡刷卡滿額禮，更推出...

慕夏特展與17LIVE推出繪畫創作與實體展 選出17幅年輕創作者的慕夏致敬

於中正紀念堂舉辦的「永恆慕夏特展」已進入展期倒數階段，而「慕夏曲線」的魔幻線條，在數位時代迅速的反應在年輕創作者的文化，無論是花朵環繞、綣曲的線條、如夢似幻的女郎，在在激發起新一代創作者的無限想象。為延續台灣的創作能量，慕夏特展與17LIVE合作推出慕夏風格繪畫創作與實體展活動，選出17幅由台灣年輕創作者的慕夏致敬創作，於即日起自4/05，在「17LIVE 2A Gallery」展出，展覽與獲獎資訊請至udn瘋活動官網查詢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。