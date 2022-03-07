快訊

傳美考慮轉贈售台F-16戰機？ 空軍司令部：美方無此規劃

女性職場三大偏見：性別、年齡、身體外貌

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

長期關注女性議題的 Womany 女人迷，在3月8日國際婦女節前夕，公佈「2022職場DEI大調查」（多元（Diversity）、公平（Equity）、包容（Inclusion）），女人迷募集1,962份有效問卷，僅36.9%未曾感受職場不平等，亦即超過六成民眾表示組織內會容忍年齡、性別、種族等玩笑。最常見的職場偏見前三名為：性別偏見 （57.3%）、年齡偏見（50.9%）、身體外貌偏見（41%）。

此外，民眾「最在乎的平等項目」與「職場最常見偏見」前三項皆有「性別」，由此可見打破性別框架、創造性別平等仍是首要加強課題。

女人迷針對「職場安全感」進行調查，在滿分10分的標準下，工作滿意度平均僅5.28，且只有7.5%的民眾表示「完全可以」在工作環境中說出自己的看法，有高達94%表示曾在職場感受到格格不入，包括：因年紀小被看不起，或因年紀大還未婚被說很糟糕等。除了被認為女性就應該做雜事，讓男性做主要決策者外，更有民眾表示曾因懷孕遭到刁難，又因需兼顧家庭無法配合經常性加班失去晉升機會。

針對職場落實DEI的狀況，僅17.3%組織有DEI政策，也就是不到二成民眾表示所屬組織有DEI相關政策。近年已有許多知名企業以領頭羊之姿加入「多元共融」行列，聯合利華台灣香港永續發展暨企業傳播事務資深經理尤慈霞表示，聯合利華台灣長期支持女性員工的職場機會，甚至台灣女性經理人比例已高達60%，高於全球平均。

女人迷創辦人暨執行長張瑋軒指出，近年來企業開出的職缺比例遠高於投入職場人數，單靠高薪已無法滿足人才市場需求，如何提供更有發揮空間的舞台、以DEI職場環境培養多元化人才，將是企業未來十年能否繼續立足市場的重要關鍵。張瑋軒更感動的說：「在去年底女力影響力論壇中，我們看到各領域的知名企業已在台灣播下DEI的種子，期待更多企業夥伴加入，共創多元共融職場。」

職場

延伸閱讀

影／周春米邀「女力立委」 力挺唯一支持選屏縣長

女力故事分享 女檢、新移民與身障家長走出一片天

時代力量籲正視月經貧窮 促生理用品免徵營業稅

綠營縣長初選 黨籍女立委相挺屏東女力周春米

相關新聞

女性職場三大偏見：性別、年齡、身體外貌

長期關注女性議題的 Womany 女人迷，在3月8日國際婦女節前夕，公佈「2022職場DEI大調查」（多元（Divers...

全國電子女王節開跑 LINE天天抽1,500購物金 買指定電視送Dyson造型器

女性消費力、對家庭購物的決策權持續提升，為搶攻國際婦女節商機，全國電子即日起至3月13日推出「3.8女王節全國加倍寵愛」...

誠品生日慶開團「夜遊」 限時3天黑金卡會員購書5本77折

誠品生日慶3月12日起展開，信義店以「春之夢遊」為主題，連續2天舉辦近20場活動，3月11日至3月13日全台誠品書店更推...

放送性感美照 朴彩英Rosé宣布今晚將推出第一支Vlog

韓國人氣女團BLACKPINK成員朴彩英Rosé日前因為確診Covid-19而取消巴黎時裝周行程，這讓向來熱愛看她分享穿...

台中中友百貨30周年慶 有機會把特斯拉電動車開回家

疫情趨緩，台中市中友百貨10日起推出30周年慶活動，除了推出全館有滿千送百優惠、4波獨家會員禮、信用卡刷卡滿額禮，更推出...

慕夏特展與17LIVE推出繪畫創作與實體展 選出17幅年輕創作者的慕夏致敬

於中正紀念堂舉辦的「永恆慕夏特展」已進入展期倒數階段，而「慕夏曲線」的魔幻線條，在數位時代迅速的反應在年輕創作者的文化，無論是花朵環繞、綣曲的線條、如夢似幻的女郎，在在激發起新一代創作者的無限想象。為延續台灣的創作能量，慕夏特展與17LIVE合作推出慕夏風格繪畫創作與實體展活動，選出17幅由台灣年輕創作者的慕夏致敬創作，於即日起自4/05，在「17LIVE 2A Gallery」展出，展覽與獲獎資訊請至udn瘋活動官網查詢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。