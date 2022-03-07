女性職場三大偏見：性別、年齡、身體外貌

長期關注女性議題的 Womany 女人迷，在3月8日國際婦女節前夕，公佈「2022職場DEI大調查」（多元（Diversity）、公平（Equity）、包容（Inclusion）），女人迷募集1,962份有效問卷，僅36.9%未曾感受職場不平等，亦即超過六成民眾表示組織內會容忍年齡、性別、種族等玩笑。最常見的職場偏見前三名為：性別偏見 （57.3%）、年齡偏見（50.9%）、身體外貌偏見（41%）。

此外，民眾「最在乎的平等項目」與「職場最常見偏見」前三項皆有「性別」，由此可見打破性別框架、創造性別平等仍是首要加強課題。

女人迷針對「職場安全感」進行調查，在滿分10分的標準下，工作滿意度平均僅5.28，且只有7.5%的民眾表示「完全可以」在工作環境中說出自己的看法，有高達94%表示曾在職場感受到格格不入，包括：因年紀小被看不起，或因年紀大還未婚被說很糟糕等。除了被認為女性就應該做雜事，讓男性做主要決策者外，更有民眾表示曾因懷孕遭到刁難，又因需兼顧家庭無法配合經常性加班失去晉升機會。

針對職場落實DEI的狀況，僅17.3%組織有DEI政策，也就是不到二成民眾表示所屬組織有DEI相關政策。近年已有許多知名企業以領頭羊之姿加入「多元共融」行列，聯合利華台灣香港永續發展暨企業傳播事務資深經理尤慈霞表示，聯合利華台灣長期支持女性員工的職場機會，甚至台灣女性經理人比例已高達60%，高於全球平均。

女人迷創辦人暨執行長張瑋軒指出，近年來企業開出的職缺比例遠高於投入職場人數，單靠高薪已無法滿足人才市場需求，如何提供更有發揮空間的舞台、以DEI職場環境培養多元化人才，將是企業未來十年能否繼續立足市場的重要關鍵。張瑋軒更感動的說：「在去年底女力影響力論壇中，我們看到各領域的知名企業已在台灣播下DEI的種子，期待更多企業夥伴加入，共創多元共融職場。」