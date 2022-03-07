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全國電子女王節開跑 LINE天天抽1,500購物金 買指定電視送Dyson造型器

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全國電子女王節LINE官方帳號天天拚手氣拿折扣，最高折1,500元。圖／全國電子提供
全國電子女王節LINE官方帳號天天拚手氣拿折扣，最高折1,500元。圖／全國電子提供

女性消費力、對家庭購物的決策權持續提升，為搶攻國際婦女節商機，全國電子即日起至3月13日推出「3.8女王節全國加倍寵愛」，祭出電視7折起，全館家電9折，買電腦再送999女王購物金，綁定LINE會員享空調早鳥免費場勘與8年免費保固及冷氣總統級精緻安裝，安裝完成再送500元；買指定品牌機種空調，另享原廠好禮折扣優惠最高折5,000元，刷指定銀行信用卡登錄最高回饋5,500元，還可享周末環保日最高再送2,000元、節能家電貨物稅減徵最高再省2000元等優惠。

購物前別忘了先抽折價序號，只要綁定全國電子LINE會員就能天天玩遊戲抽大獎，即日起至3月31日「揪是要寵你」LINE遊戲天天拚手氣拿折扣，指定商品最高現折1,500元；即日起至3月13日，購買空調、電視、冰箱、洗衣機，單筆滿2萬再送800點LINE POINTS（數量有限，送完為止）。

女王節家電主推三星75型QLED量子電視下殺6.9折，只要61,900元，購買指定電視滿額還能再拿好禮3選1，直接把價值16,600元Dyson Corrale直捲髮造型器帶著走；另外冰箱、洗衣機商品也紛紛祭出優惠活動，買冰箱、洗衣機享現折優惠，時尚有型的「LG蒸氣電子衣櫥」全系列享現折5,000元，家務揪給力的曬衣好幫手「歐蘭特電動曬衣機」全系列享最高現折5,000元等優惠。

女王節搭開學季，買電腦送女王購物金999元，加碼送Microsoft 365個人版15個月，再享電腦周邊加價購9元起；另外力推女神必備iPhone 13 128GB特價24,888元，在家舒服追劇神器ViewSonic M1 mini Plus LED無線投影機加碼送重低音喇叭，另外因應遠距上班上課還有平板手機星選擇，Samsung Galaxy S22系列、Tab S8新機上市，上網登錄再送原廠好禮。

搭開學季買電腦送999元購物金，再享電腦周邊加價購9元起。圖／全國電子提供
搭開學季買電腦送999元購物金，再享電腦周邊加價購9元起。圖／全國電子提供
老婆、媽媽都歡喜，買冰箱、洗衣機享現折優惠，時尚有型的「LG蒸氣電子衣櫥」全系列享現折5,000元。圖／全國電子提供
老婆、媽媽都歡喜，買冰箱、洗衣機享現折優惠，時尚有型的「LG蒸氣電子衣櫥」全系列享現折5,000元。圖／全國電子提供
綁定LINE會員享空調早鳥免費場勘與8年免費保固及冷氣總統級精緻安裝，空調早買早享受。圖／全國電子提供
綁定LINE會員享空調早鳥免費場勘與8年免費保固及冷氣總統級精緻安裝，空調早買早享受。圖／全國電子提供

女王 LINE

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