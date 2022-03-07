誠品生日慶開團「夜遊」 限時3天黑金卡會員購書5本77折

誠品生日慶3月12日起展開，信義店以「春之夢遊」為主題，連續2天舉辦近20場活動，3月11日至3月13日全台誠品書店更推出限時3天黑、金卡會員憑券獨享5本77折購書優惠。另外，誠品書店一年一度逾千位職人票選「誠品閱讀職人大賞」今日公布得獎名單，洪愛珠首本創作《老派少女購物路線》破天荒成為三冠王，同時獲選「年度最期待作家」、「年度新人」和「書店職人最想賣」，這也是「誠品閱讀職人大賞」十年以來首見。

3月12日晚間11點誠品信義店書店將化身夢境博物館，由跨界文化人李明璁帶領「夜遊」，像是「推理奇幻書區」有特殊的「鏡中鏡」旋轉屏風，柯南道爾、江戶川亂步等懸疑推理名家彷彿就像在書店一隅的讀者，營造懸疑探索的氛圍。3月13日午夜0點起還有演員連俞涵、導演盧建彰、樂評人陳德政等名人語音導覽，掃描QR Code即可帶領細細探訪夜書店。

另外，3月12生日慶當天於3樓書店COOKING STUDIO舉辦「誠品閱讀職人大賞」系列講座，邀讀者一起閱讀飲食文化，在「誠品閱讀職人大賞」一口氣拿下「年度最期待作家」、「年度新人」和「書店職人最想賣」的作者洪愛珠也將現身講座分享，另也邀請作家林姓主婦、Hally Chen（台日連線）一起對談。

誠品信義近20場活動還包括音樂人羅大佑3月12日下午14:30現身「安可曲專輯概念分享會」，公開歷經1年製作的新專輯；1樓則有金馬獎最佳原創電影音樂獎得主「法蘭Fran」、備受矚目的新興女聲LÜCY等7組表演者接續登場；還有16家人氣餐酒、甜點、選物夢幻市集可驚喜流連。

書店琴藝空間則有逾42萬粉絲的超人氣鋼琴家SLS帶來《你的名字》電影配樂和《全面啟動》主題曲等熱門樂曲；《週刊編集》總編輯李取中與樂評作家陳德政於誠品信義音樂館舉辦跨界講座、插畫家湯舒皮於書店COOKING STUDIO現場繪製畫作。

平常未對外開放的7樓空中花園3月18日、3月19日變身戶外電影院，放映片單包括美國浪漫喜劇「我的希臘婚禮」、暮光之城男主角Robert Pattinson演出的犯罪驚悚片「失速夜狂奔」等多部電影。