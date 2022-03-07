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放送性感美照 朴彩英Rosé宣布今晚將推出第一支Vlog！
韓國人氣女團BLACKPINK成員朴彩英Rosé日前因為確診Covid-19而取消巴黎時裝周行程，這讓向來熱愛看她分享穿搭、旅遊照的粉絲錯過一次可以收集超多美照的機會。不過寵粉的Rosé也乾脆利用這次在家休養的時機，宣布將推出她個人第一支Vlog，更在同天分享了她近期的雜誌拍攝作品以及同團團員Lisa在最新發行的BLACKPINK Welcoming Collection 2022寫真書中的照片，讓粉絲一次看個夠！
Rosé在IG動態寫道：「謝謝所有粉絲這樣耐心地等我，很抱歉讓大家擔心了，我一切都好。知道大家很想我，所我準備了一些小東西—我首次的Vlog，將在今晚韓國時間七點曝光，希望大家喜歡，這是我第一次嘗試，也請多多包涵。」
同時，她也一連更新了4組照片，兩組是出自BLACKPINK Welcoming Collection 2022寫真書，她穿著代言品牌Saint Laurent的黑色洋裝，一件是側邊有蝴蝶結裝飾的斜肩洋裝，另一件是胸口深V剪裁的荷葉邊點點洋裝配愛心金屬扣皮帶，優雅又甜美。而穿著CELINE天藍色雙排扣外套的Lisa，則是有種復古名媛的貴氣感。
到底Rosé的第一支Vlog會有哪些內容呢？粉絲們記得今晚鎖定她的IG喔！（貼心提示，韓國時間快台灣一小時）
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