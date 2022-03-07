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放送性感美照 朴彩英Rosé宣布今晚將推出第一支Vlog！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Rosé分享BLACKPINK Welcoming Collection 2022寫真書照片，也同時宣布今晚將推出自己第一支Vlog。圖／摘自IG
Rosé分享BLACKPINK Welcoming Collection 2022寫真書照片，也同時宣布今晚將推出自己第一支Vlog。圖／摘自IG

韓國人氣女團BLACKPINK成員朴彩英Rosé日前因為確診Covid-19而取消巴黎時裝周行程，這讓向來熱愛看她分享穿搭、旅遊照的粉絲錯過一次可以收集超多美照的機會。不過寵粉的Rosé也乾脆利用這次在家休養的時機，宣布將推出她個人第一支Vlog，更在同天分享了她近期的雜誌拍攝作品以及同團團員Lisa在最新發行的BLACKPINK Welcoming Collection 2022寫真書中的照片，讓粉絲一次看個夠！

Rosé在IG動態寫道：「謝謝所有粉絲這樣耐心地等我，很抱歉讓大家擔心了，我一切都好。知道大家很想我，所我準備了一些小東西—我首次的Vlog，將在今晚韓國時間七點曝光，希望大家喜歡，這是我第一次嘗試，也請多多包涵。」

同時，她也一連更新了4組照片，兩組是出自BLACKPINK Welcoming Collection 2022寫真書，她穿著代言品牌Saint Laurent的黑色洋裝，一件是側邊有蝴蝶結裝飾的斜肩洋裝，另一件是胸口深V剪裁的荷葉邊點點洋裝配愛心金屬扣皮帶，優雅又甜美。而穿著CELINE天藍色雙排扣外套的Lisa，則是有種復古名媛的貴氣感。

到底Rosé的第一支Vlog會有哪些內容呢？粉絲們記得今晚鎖定她的IG喔！（貼心提示，韓國時間快台灣一小時）

Rosé分享BLACKPINK Welcoming Collection 2022寫真書照片，也同時宣布今晚將推出自己第一支Vlog。圖／摘自IG
Rosé分享BLACKPINK Welcoming Collection 2022寫真書照片，也同時宣布今晚將推出自己第一支Vlog。圖／摘自IG
Rosé分享BLACKPINK Welcoming Collection 2022寫真書照片，也同時宣布今晚將推出自己第一支Vlog。圖／摘自IG
Rosé分享BLACKPINK Welcoming Collection 2022寫真書照片，也同時宣布今晚將推出自己第一支Vlog。圖／摘自IG
Rosé分享BLACKPINK Welcoming Collection 2022寫真書照片，也同時宣布今晚將推出自己第一支Vlog。圖／摘自IG
Rosé分享BLACKPINK Welcoming Collection 2022寫真書照片，也同時宣布今晚將推出自己第一支Vlog。圖／摘自IG
Rosé分享BLACKPINK Welcoming Collection 2022寫真書照片，也同時宣布今晚將推出自己第一支Vlog。圖／摘自IG
Rosé分享BLACKPINK Welcoming Collection 2022寫真書照片，也同時宣布今晚將推出自己第一支Vlog。圖／摘自IG
Rosé分享BLACKPINK Welcoming Collection 2022寫真書照片，也同時宣布今晚將推出自己第一支Vlog。圖／摘自IG
Rosé分享BLACKPINK Welcoming Collection 2022寫真書照片，也同時宣布今晚將推出自己第一支Vlog。圖／摘自IG
Rosé分享BLACKPINK Welcoming Collection 2022寫真書照片，也同時宣布今晚將推出自己第一支Vlog。圖／摘自IG
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