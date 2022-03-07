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台中中友百貨30周年慶 有機會把特斯拉電動車開回家

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
疫情趨緩，台中市中友百貨10日起推出30周年慶活動，有機會抽中KYMCO電動機車。圖／中友百貨提供
疫情趨緩，台中市中友百貨10日起推出30周年慶活動，有機會抽中KYMCO電動機車。圖／中友百貨提供

疫情趨緩，台中市中友百貨10日起推出30周年慶活動，除了推出全館有滿千送百優惠、4波獨家會員禮、信用卡刷卡滿額禮，更推出39枚999.9金幣天天抽、KYMCO電動機車驚喜抽，以及特斯拉電動汽車壓軸抽等好康，消費者只要持中友APP在店內及中友購物網不限金額消費，即可獲得一組幸運號碼，有機會把車開回家。

中友百貨副店長陳俊華說，疫情逐漸趨緩，防疫規定放寬，對舉辦30周年慶活動幫助很大，希望藉由這些特別的優惠活動，感謝消費者陪伴中友百貨30年。

至於以電動車和機車做抽獎獎品，則是基於善盡企業社會責任，以及中友積極邁向環保永續的綠色企業，實踐環保與智能生活，與消費者一起邁向永續未來。

目前10日開放全面預購，首波活動到4月6日，大手筆投入1.9億元促銷預算，最高回饋率高達22%。

另外，即日起觀看「中友之歌」MV並訂閱中友Youtube頻道，即可至贈獎中心兌換精美禮品1份。參加「WITH CHUNG YO 照片徵件」活動，有機會把iPhone13帶回家，以及下載新版YOYO LINE貼圖並持中友APP當日不限金額消費，可至贈獎中心兌換小禮物乙份。同時，完成以上3件事，就能參加抽獎，有機會獲得市價2萬5000元的「中友30周年純金999.9金幣」乙枚。

疫情趨緩，台中市中友百貨10日起推出30周年慶活動。圖／中友百貨提供
疫情趨緩，台中市中友百貨10日起推出30周年慶活動。圖／中友百貨提供
疫情趨緩，台中市中友百貨10日起推出30周年慶活動，有機會把特斯拉電動車開回家。圖／中友百貨提供
疫情趨緩，台中市中友百貨10日起推出30周年慶活動，有機會把特斯拉電動車開回家。圖／中友百貨提供

疫情 周年慶 購物網

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