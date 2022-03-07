台中中友百貨30周年慶 有機會把特斯拉電動車開回家

疫情趨緩，台中市中友百貨10日起推出30周年慶活動，除了推出全館有滿千送百優惠、4波獨家會員禮、信用卡刷卡滿額禮，更推出39枚999.9金幣天天抽、KYMCO電動機車驚喜抽，以及特斯拉電動汽車壓軸抽等好康，消費者只要持中友APP在店內及中友購物網不限金額消費，即可獲得一組幸運號碼，有機會把車開回家。

中友百貨副店長陳俊華說，疫情逐漸趨緩，防疫規定放寬，對舉辦30周年慶活動幫助很大，希望藉由這些特別的優惠活動，感謝消費者陪伴中友百貨30年。

至於以電動車和機車做抽獎獎品，則是基於善盡企業社會責任，以及中友積極邁向環保永續的綠色企業，實踐環保與智能生活，與消費者一起邁向永續未來。

目前10日開放全面預購，首波活動到4月6日，大手筆投入1.9億元促銷預算，最高回饋率高達22%。