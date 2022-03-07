「艾蜜莉在巴黎」Ashley Park示範！平價時尚服飾穿出洗鍊質感

Netflix熱播愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎（Emily In Paris） 》除了主角Lily Collins之外，劇中飾演勇敢追求自身夢想的閨蜜Mindy（Ashley Park）表現同樣讓人關注。因此，Ashley Park的人氣也隨著戲劇的熱播，水漲船高，使得平價時尚品牌UNIQLO邀請她與英國天菜演員Lucien Laviscount，一同詮釋春夏系列新品。

身兼演員、歌手、舞者等多重身分的Ashley Park在《艾蜜莉在巴黎》中，能夠以自然又不費力的展露好歌喉讓觀眾驚嘆連連，個性設定也十分討喜。因此在戲劇播出之後，Ashley Park的人氣又再更上一層樓，吸引了UNIQLO的注意，邀請她和在第二季飾演英國天菜艾菲的演員Lucien Laviscount分別詮釋品牌新一季的服飾。向來熱銷的UNIQLO U系列，這季以寬鬆剪裁為主，Ashley Park主要展現了不同的風衣與外套搭配，輔以大地色系的配置，看起來既洗鍊又隨興。而Lucien Laviscount的衝鋒衣與西裝外套穿搭，同樣呈現了都會男性的活力和瀟灑的一面。

不僅如此，Ashley Park還演繹了UNIQLO與模特兒設計師INES DE LA FRESSANGE聯名系列，無論是連身褲裝，還是飄逸裙裝，都充滿表達了何謂「輕鬆法式風格」。同樣請來明星示範穿新款服飾的還有GU，品牌的日本代言人中條彩未、歌手Chara就穿上了多彩直筒褲，強調春天氣息。GU參考台灣女性身型，透過褲長及腰圍調整，打造出最適本地消費者的版型；並採用涼感布料製成，舒適的穿著感就算一路穿到夏季也沒有問題。

日本歌手Chara詮釋GU好感多色直筒褲590元。圖／GU提供

GU日本代言人中條彩未詮釋好感多色直筒褲590元。圖／GU提供

而H&M的Studio系列，雖沒有請明星演繹，卻是消費者都會關注的款式。這季採用強烈高飽和色彩，大膽借鑑上世紀80、90年代的絢麗印花圖案和裝飾細節，將復古時尚態度輔以精美誇張的配件，打造風格混搭的形象。H&M以「欣賞與被欣賞」來發想設計，提供綁帶牛仔褲和寬鬆版本的西服外套、亮澤感青檸綠緞面套裝，或是豹紋泳裝，一穿上就會成為人群焦點。而既懷舊又現代的鉚釘牛仔短裙、網眼或胸口帶有分層襉折裝飾的上衣以及帶有萊茵石飾邊的黑色連身裙，是藉以致敬復古時尚態度。這系列還推出印有德國藝術家及音樂家Stefan Fähler創作的波普藝術畫作印花T恤，滿足日常穿搭需求。

H&M Studio系列採用強烈高飽和色彩，大膽借鑑上世紀80、90年代的絢麗印花圖案和裝飾細節。圖／H&M提供

H&M Studio系列採用強烈高飽和色彩，大膽借鑑上世紀80、90年代的絢麗印花圖案和裝飾細節。圖／H&M提供

美籍韓裔女星Ashley Park受邀演繹UNIQLO U系列春夏新裝。圖／摘自instagram

英國男星Lucien Laviscount受邀演繹UNIQLO U系列春夏新裝。圖／摘自instagram

美籍韓裔女星Ashley Park受邀演繹UNIQLO與INES DE LA FRESSANGE聯名系列春夏新裝。圖／摘自instagram

英國男星Lucien Laviscount受邀演繹UNIQLO U系列春夏新裝。圖／摘自instagram

美籍韓裔女星Ashley Park受邀演繹UNIQLO U系列春夏新裝。圖／摘自instagram

美籍韓裔女星Ashley Park受邀演繹UNIQLO與INES DE LA FRESSANGE聯名系列春夏新裝。圖／摘自instagram

美籍韓裔女星Ashley Park受邀演繹UNIQLO U系列春夏新裝。圖／摘自instagram

美籍韓裔女星Ashley Park受邀演繹UNIQLO U系列春夏新裝。圖／摘自instagram

英國男星Lucien Laviscount受邀演繹UNIQLO U系列春夏新裝。圖／摘自instagram

美籍韓裔女星Ashley Park受邀演繹UNIQLO與INES DE LA FRESSANGE聯名系列春夏新裝。圖／摘自instagram

美籍韓裔女星Ashley Park受邀演繹UNIQLO U系列春夏新裝。圖／摘自instagram

美籍韓裔女星Ashley Park受邀演繹UNIQLO與INES DE LA FRESSANGE聯名系列春夏新裝。圖／摘自instagram

美籍韓裔女星Ashley Park受邀演繹UNIQLO U系列春夏新裝。圖／摘自instagram

H&M Studio系列亮片丹寧外套6,999元。圖／H&M提供

H&M Studio系列萊茵石飾邊連身短裙4,799元。圖／H&M提供

H&M Studio系列豹紋綠色連身洋裝2,999元。圖／H&M提供