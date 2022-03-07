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全球限量360瓶！格蘭冠60年登台 單瓶售價近90萬元

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格蘭冠60年單一麥芽威士忌，全球限量360瓶，建議售價新台幣89萬8,000元。圖／欣利實業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭冠60年單一麥芽威士忌，全球限量360瓶，建議售價新台幣89萬8,000元。圖／欣利實業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

格蘭冠（Glen Grant）宣布推出限量版60年單一麥芽威士忌，以慶祝釀酒大師Dennis Malcolm在酒廠工作超越六十年的傳奇生涯。格蘭冠60年全球限量360瓶，建議售價新台幣89萬8,000元。

格蘭冠60年以非冷凝過濾，52.8%的原桶酒精強度裝瓶。在聞香時會先感受到充滿活力的塞維利亞苦橙香氣，隨之有馥郁水果與堅果氣息，同時綴以杏子、桃子、葡萄乾、山核桃與一絲雪茄香氣。

入口後有如水果蛋糕的甜美風味，其後有如黑巧克力與太妃糖的香甜均衡的交織在一起。尾韻則是有無花果、蜜棗、甘草及一絲絲煙燻氣息，連綿悠長，回味無窮。

這款全球只有360瓶的稀世珍釀，被裝入人工吹製的水晶瓶中，並且每個水晶酒瓶都擁有其單獨的編號，並裝於精選的胡桃木盒中。瓶身的設計靈感，源自於格蘭冠引以為傲的細高管銅質蒸餾器的外觀，還附有一款造型精美的實心水晶瓶塞，靈感取自於酒廠蒸餾器的天鵝頸，造型雅致迷人。木盒中還附有格蘭冠首席釀酒大師Dennis Malcolm親筆簽名的認證證書以彰顯身份。

格蘭冠單一麥芽威士忌隸屬於義大利酒業巨擘金巴利集團，金巴利旗下擁有五十多個世界著名的酒類品牌，包含金巴利利口酒（Campari）、艾普羅香甜酒（Aperol）和美國野火雞波本威士忌（Wild Turkey）等。

金巴利集團為了更進一步深耕台灣市場，與國內消費品老牌代理商欣臨企業合資成立欣利實業，並由曾任帝亞吉歐台灣分公司總經理的王孝倫，擔任欣利實業總經理，王孝倫過去在台灣的酒類市場操作，創下眾多傲人佳績，也讓欣利實業未來的發展備受矚目。

欣利實業總經理王孝倫。圖／欣利實業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
欣利實業總經理王孝倫。圖／欣利實業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭冠核心酒款10、12、Arboralis、15與18年（左起）。圖／欣利實業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭冠核心酒款10、12、Arboralis、15與18年（左起）。圖／欣利實業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭冠60年每個水晶酒瓶都擁有獨立編號，並採精選胡桃木盒裝。圖／欣利實業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭冠60年每個水晶酒瓶都擁有獨立編號，並採精選胡桃木盒裝。圖／欣利實業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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