打造風雪交加未來世界 BALENCIAGA用烏克蘭色服裝壓軸

日前BALENCIAGA清空IG，將官方社群平台用於傳遞烏克蘭的相關資訊，宣揚反戰與關心和平與人權的品牌立場。而昨日在正在進行中的巴黎時裝周上，BALENCIAGA發表了秋冬最新系列，無論是給予看秀嘉賓的禮物、開場前朗讀的詩句等，也無一不跟烏克蘭有關，像是再次提醒著眾人，在時尚場域之外的真實世界裡正在發生你我都需要關注的事情。

出生於前蘇聯時期的喬治亞，創意總監Demna Gvasalia兒時親身經歷種族滅絕迫害，1993年當他才12歲時就被迫展開難民生活，所以這次發生在烏克蘭的戰爭讓他格外有所感觸。在秀開始前，BALENCIAGA官方IG先是放上一段由Demna Gvasalia所發表的文字，裡頭描述自己兒時的經歷，並紀錄了自己這段時間的心情。

「發生在烏克蘭的戰爭喚起我自1993年以來就承受的痛苦經歷，相同的事件曾發生在我的家鄉，讓我永遠成為難民，永遠的，那是因為恐懼、絕望就這樣扎根在心裡，意識到沒有人會接受你。不過我也同時理解到生命中真正重要的事情，那就是生命本身，以及人類的愛與同理心。這也是為什麼這周以來籌備這場秀對我來說很困難，因為此時此刻，時尚失去了存在的實際和適當性。時裝周聽起來很荒謬，我也想過要取消這場我與團隊花費心力準備且相當期待的秀，但我意識到如果取消，就代表我屈服了，代表我向那個傷害我將近30年的邪惡力量屈服了。所以我決定不再對那些沒有意義、喪失人性的戰爭犧牲自我的任何一部份。這場秀不需要任何解釋，我把它獻給無懼、反抗，獻給關於愛與和平的勝利。」Demna Gvasalia說。

一走進BALENCIAGA秋冬會場，賓客們的椅子上放著以烏克蘭國旗顏色製作而成的T恤，Demna Gvasalia自己也把它穿在身上。在秀的開場，他更朗讀了烏克蘭作家亞歷山大奧列西 (Oleksandr Oles)的詩句，鼓勵烏克蘭人。而隨後在玻璃防護屏裡的360°全景空間，一場風雪交加的秀正式展開，模特兒行走在宛如逆境的環境中，也讓人聯想到烏克蘭的人民。

其實Demna Gvasalia在本季本想探討的是「未來」，他預想了在未來的世界中，曾經我們司空見慣甚至覺得平平無奇的事物，會變得十分稀有，多數時候只能通過模擬來體驗，就像這場風雪秀一樣。所以他讓模特兒在像是飄雪的紀念品水晶球空間裡展示新裝，給予外圍的觀賞者一種模擬找回熟悉回憶的感受。

服裝維持BALENCIAGA一貫的風格，從極度貼身的連身裝到寬大剪裁的大衣、飛行員夾克、休閒的T恤配牛仔褲，都充滿前衛個性。特別訂製的BALENCIAGA封箱膠帶也變身成裹身大衣或寬鬆長褲的腰帶，如此搶眼的look讓前來看秀的金卡達夏也搶先嘗試了類似概念的造型。為了呼應未來世界材質面的突破，當中一件及地長款大衣是以EPHEA™製成，這是一種專為品牌開發的前沿菌絲體材料，從蘑菇營養體中長出，不但可減少生態足跡，同時絲毫不影響品質或技術層面的性能，它是一種有機的皮革替代品，同時經過了可持續工藝的處理。