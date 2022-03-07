草莓奶油餅乾棒、肉鬆酥鬆餅 台日系伴手禮玩出新滋味

精巧的點心，一直是民眾饋贈親友、傳達心意的好選擇。日式精品點心「YOKU MOKU」為慶祝登台10週年，推出全新包裝的「台灣欒樹限定版原味雪茄蛋捲」，另外還有全新風味的「Biscuit餅乾棒」同步登場。台灣在地老字號的「水根肉乾」則攜手百年「朝和餅舖」，透過肉鬆與漢餅的明星商品結合，打造全新「酥鬆餅」登場，同時兼具創新與傳統滋味。

來自日本的精品甜點「YOKU MOKU」以原味雪茄蛋捲最具指標性，也被許多政商名流、時尚名人選作為喜餅、節日禮盒。為慶祝在台10週年，YOKU MOKU曾推出原味雪茄蛋捲禮盒、南青山生乳捲等產品。此次全新推出「台灣欒樹限定版原味雪茄蛋捲」，使用台灣首間旗艦店前的台灣欒樹作為設計主軸，將欒樹在秋季開出的燦爛黃紅小花加入禮盒包裝之中，藉此傳達對於品質、服務的堅持，以及對於消費者的感謝。每盒20入，售價920元，2盒優惠價1,800元，加購價880元。

同時YOKU MOKU也以「自在輕鬆的優雅體驗」為概念，推出全新Biscuit奶油餅乾棒及草莓餅乾棒。經過兩次烘烤的餅乾棒，擁有酥脆的質地，並有著濃郁的奶油風味。草莓餅乾棒則是加入酸甜的草莓香氣，讓奶油與果香在口中相互融合，帶來層次感受。Biscuit奶油餅乾棒、草莓餅乾棒現已開放預購，單盒520元，2盒990元。

深耕彰化一甲子的「水根肉乾」除了提供肉乾產品，肉鬆更是隱藏版銷售冠軍。選用花田喜彘胡蘿蔔豬後腿肉作為主角，經過燉煮、敲打、調味、慢火拌炒等手法，帶來蓬鬆可口的滋味與口感。此次攜手鹿港百年「朝和餅舖」推出的「酥鬆餅」，選用紐西蘭無水奶油，以老式漢餅手法打造千層酥皮，內餡則使用豆沙與肉鬆搭配，創造出鹹甜風味與溼潤口感，帶來不同的療癒感受。