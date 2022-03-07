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7-ELEVEN、萊爾富攜手中華郵政 3號便利包可店寄i郵箱
疫情讓網購交易變得更加熱絡，不只電商平台超商取貨付款超方便，許多民眾也都會透過超商寄件服務向遠方親友傳達心意，消弭不能親自拜訪的關懷距離。現在7-ELEVEN、萊爾富更宣布深化與中華郵政合作，郵局便利包可選擇配送至「i郵箱」，提供更多樣化選擇，解決許多上班族難以配合送件人員時間的困擾。
萊爾富繼2020年8月攜手中華郵政推出「郵局便利包」店寄宅服務，即日起再新增郵局3號便利包「店寄箱」服務，可選擇郵寄至全國2,400多處i郵箱，確保包裹的安全與使用者的隱私，並享有24小時全年無休的自助取、寄郵件的便利服務。交寄價格比照郵局便利包店寄宅資費，單件運費特惠價65元，最快當日寄、後天送達至i郵箱；而收件人可憑簡訊取件碼，於3日內至指定i郵箱取件，只要輸入手機末3碼及簡訊6位數取件密碼，約10秒鐘就能快速領取郵件。
而7-ELEVEN自即日起也擴大與中華郵政合作，除既有的1號、2號郵局便利包包材購買與寄件服務外，即日起新增3號郵局便利包服務，更於全台6,400家7-ELEVEN獨家販售超萌OPEN!家族設計款的3號郵局便利包材，寄件時收件地址可填寫配送至一般地址或i郵箱，方便消費者就近買、就近寄。
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