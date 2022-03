「白富美」HUBLOT鈦金白系列 白色情人節告白神器

白色情人節將至,傳統上是回禮表達情義的日子。宇舶表(HUBLOT)在此際獻上Spirit of Big Bang鈦金白計時碼表系列,42毫米的酒桶造型表殼,搭配貼合手腕的圓弧形曲面藍寶石水晶玻璃鏡面與底蓋,三明治多層裡表殼,表圈裝飾6顆品牌標誌H字樣的鈦金屬螺絲。縝密複雜的鏤空面盤上,數字日期鍊環繞,4:30位置有清晰的日期窗,搭配夜光塗層鈦金指針與H標誌秒針,呼應位於白色內表圈上的線形時標。

三個白色鏤空的時分盤和小秒盤細心採用不同造型,搭配立體刻紋表冠,以緞面處理鈦金屬與白色橡膠製成,提供上鍊調校時的便利性與良好觸感,搭配左右兩側保護表殼的白色表耳。全系列計時碼表搭載具備50小時動力儲存功能的HUB4700自動上鍊空計時機芯,共分為無鑽款、鑲鑽款、滿鑽款,並配備專利One Click單鍵快拆錶帶裝置,可以一起配戴為對表的同時隨個人喜好快拆置換不同風格表帶。 SPIRIT OF BIG BANG 42毫米鈦金白計時碼表,67萬1,000元。圖/HUBLOT提供 SPIRIT OF BIG BANG 42毫米鈦金白鑽表,86萬7,000元。圖/HUBLOT提供 SPIRIT OF BIG BANG 42毫米鈦金白鑽表,86萬7,000元。圖/HUBLOT提供 SPIRIT OF BIG BANG 42毫米鈦金白滿鑽腕表,112萬9,000元。圖/HUBLOT提供 SPIRIT OF BIG BANG 42毫米鈦金白計時碼表系列。圖/HUBLOT提供