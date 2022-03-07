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「白富美」HUBLOT鈦金白系列 白色情人節告白神器

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
SPIRIT OF BIG BANG 42毫米鈦金白計時碼表，67萬1,000元。圖／HUBLOT提供
SPIRIT OF BIG BANG 42毫米鈦金白計時碼表，67萬1,000元。圖／HUBLOT提供

白色情人節將至，傳統上是回禮表達情義的日子。宇舶表（HUBLOT）在此際獻上Spirit of Big Bang鈦金白計時碼表系列，42毫米的酒桶造型表殼，搭配貼合手腕的圓弧形曲面藍寶石水晶玻璃鏡面與底蓋，三明治多層裡表殼，表圈裝飾6顆品牌標誌H字樣的鈦金屬螺絲。縝密複雜的鏤空面盤上，數字日期鍊環繞，4:30位置有清晰的日期窗，搭配夜光塗層鈦金指針與H標誌秒針，呼應位於白色內表圈上的線形時標。

三個白色鏤空的時分盤和小秒盤細心採用不同造型，搭配立體刻紋表冠，以緞面處理鈦金屬與白色橡膠製成，提供上鍊調校時的便利性與良好觸感，搭配左右兩側保護表殼的白色表耳。全系列計時碼表搭載具備50小時動力儲存功能的HUB4700自動上鍊空計時機芯，共分為無鑽款、鑲鑽款、滿鑽款，並配備專利One Click單鍵快拆錶帶裝置，可以一起配戴為對表的同時隨個人喜好快拆置換不同風格表帶。

SPIRIT OF BIG BANG 42毫米鈦金白計時碼表，67萬1,000元。圖／HUBLOT提供
SPIRIT OF BIG BANG 42毫米鈦金白計時碼表，67萬1,000元。圖／HUBLOT提供
SPIRIT OF BIG BANG 42毫米鈦金白鑽表，86萬7,000元。圖／HUBLOT提供
SPIRIT OF BIG BANG 42毫米鈦金白鑽表，86萬7,000元。圖／HUBLOT提供
SPIRIT OF BIG BANG 42毫米鈦金白鑽表，86萬7,000元。圖／HUBLOT提供
SPIRIT OF BIG BANG 42毫米鈦金白鑽表，86萬7,000元。圖／HUBLOT提供
SPIRIT OF BIG BANG 42毫米鈦金白滿鑽腕表，112萬9,000元。圖／HUBLOT提供
SPIRIT OF BIG BANG 42毫米鈦金白滿鑽腕表，112萬9,000元。圖／HUBLOT提供
SPIRIT OF BIG BANG 42毫米鈦金白計時碼表系列。圖／HUBLOT提供
SPIRIT OF BIG BANG 42毫米鈦金白計時碼表系列。圖／HUBLOT提供

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