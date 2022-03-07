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超商也能買鑽石！7-ELEVEN「寵愛女神節」百款愛美商品3折起 大拿鐵10杯380元
歡慶38國際婦女節，7-ELEVEN即日起於i預購平台展開「寵愛女神節」活動，不限消費金額天天免運，更精選上百支商品包含專櫃美妝保養、營養保健品等祭出最低3折起限時優惠，購買指定商品單筆消費滿額最高還可享10% OPEN POINT點數回饋。7-ELEVEN門市更首次攜手未來鑽石專家「JOY COLORi」推出鑽石珠寶，另外還有行動隨時取同步推出380元飲品組合優惠，全方位寵愛女性。
i預購「寵愛女神節」活動，首波主推GIORGIO ARMANI黑曜岩奇蹟乳霜（經典版50ml）特價9,666元，活動期間再享10% OPEN POINT點數回饋，省下超過7,000元；另還有小棕瓶雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露100ml特價2,999元，再回饋近210點OPEN POINT點數。
7-ELEVEN門市預購則首次攜手未來鑽石專家「JOY COLORi」推出鑽戒、項鍊等鑽石珠寶，採用矽谷CVD製程，讓愛美時尚也能兼顧環保永續，且具有國際鑑定機構證書，最低不到2萬元起，還能使用3大支付工具（icash2.0、icash Pay、OPEN錢包）結帳，讓小資女也能輕鬆擁有永恆的璀璨美麗。
而OPEN POINT App行動隨時取即日起至3月8日止，推出CITY系列指定組合380元優惠價，包括CITY PRIMA精品美式咖啡8杯、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶8杯、CITY CAFE熱巧克力可可歐蕾10杯、CITY CAFE大杯拿鐵10杯等組合，天天都要來一杯的民眾可別錯過優惠寄杯時機。
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