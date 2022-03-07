開幕9折！藏壽司首度插旗屏東 加碼送「鬼滅文件夾」

來自日本的「藏壽司」，將於3月29日首度插旗屏東，並於3月22日起試營運。即將開幕的「屏東勝利路店」將以傳統的日式土藏造型現身，同時連續2周推出「用餐9折」的優惠與滿額禮。另外藏壽司自即日起，也推出「藏壽司×鬼滅之刃」系列文件夾，還有「鮭鮪祭」系列新品登場。

藏壽司自2014年首度登台，並持續在台拓點。繼2020年插旗台南、2021年進駐彰化後，藏壽司在台灣第45間分店宣布首度插旗屏東。「屏東勝利路店」以象徵日本傳統文化的土藏造型佇立在「勝利星村創意生活園區」的對街，距離屏東火車站步行約15分鐘，共計設有199席座位，且附設專屬停車場。為慶祝新店開幕，3月22日至4月4日期間，參與FB活動，即可享用餐9折之優惠；消費滿1,200元，還可獲得限量「KURA托特包」1個。