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Pandora迎春 琉璃、琺瑯捕捉粉嫩三色堇和輕舞蝴蝶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
丹麥品牌Pandora推出全新春季新品，以粉色調的三色堇和蝴蝶為主角。圖／PANDORA提供
丹麥品牌Pandora推出全新春季新品，以粉色調的三色堇和蝴蝶為主角。圖／PANDORA提供

乍暖還寒的春季時刻，丹麥品牌Pandora推出全新春季新品，以琺瑯和琉璃等多重素材，包括全新串飾、精美的戒指與耳環，濃郁的紫、桃、藍色三色堇以及鮮明亮眼的藍色蝴蝶，與同系列經典的粉、紫雛菊，在指尖、腕間、耳畔、胸前綻放繽紛色彩與浪漫氣息，讓人隨時感受春日的蓬勃朝氣。

三色堇象徵「思念」，獨特具辨識度的花朵造型有如在春天暖陽中露出的一抹微笑，破蛹而生的美麗蝴蝶則代表著「蛻變與重生」，系列包括全新串飾、精美的戒指與耳環。以鍍 14k玫瑰金與 925 銀打造的三色堇和蝴蝶，每一朵都以琺瑯如實地彩繪出自然漸層的花瓣和翅膀，最後細細鑲上璀璨鋯石，彷彿春陽灑落。其中一款蝴蝶更鐫刻了「One of a kind」的文字，彰顯蝴蝶獨特之美。為完美襯托完美襯托本次春季系列珠寶，全新的925銀Pandora Moments蝴蝶釦頭蛇練手鍊，經典的造型蛇鍊搭配鏤空蝴蝶造型釦頭，也可單獨配戴。

桃粉三色堇串飾，2,480元。圖／PANDORA提供
桃粉三色堇串飾，2,480元。圖／PANDORA提供
團結之樹Murano琉璃吊飾，2,080元。圖／PANDORA提供
團結之樹Murano琉璃吊飾，2,080元。圖／PANDORA提供
彩藍蝴蝶串飾，2,080元。圖／PANDORA提供
彩藍蝴蝶串飾，2,080元。圖／PANDORA提供
丹麥品牌Pandora推出全新春季新品，以粉色調的三色堇和蝴蝶為主角。圖／PANDORA提供
丹麥品牌Pandora推出全新春季新品，以粉色調的三色堇和蝴蝶為主角。圖／PANDORA提供
三色堇花簇戒指，2,880元。圖／PANDORA提供
三色堇花簇戒指，2,880元。圖／PANDORA提供
丹麥品牌Pandora推出全新春季新品，以粉色調的三色堇和蝴蝶為主角。圖／PANDORA提供
丹麥品牌Pandora推出全新春季新品，以粉色調的三色堇和蝴蝶為主角。圖／PANDORA提供
丹麥品牌Pandora推出全新春季新品，以粉色調的三色堇和蝴蝶為主角。圖／PANDORA提供
丹麥品牌Pandora推出全新春季新品，以粉色調的三色堇和蝴蝶為主角。圖／PANDORA提供
黛紫三色堇針式耳環，2,880元。圖／PANDORA提供
黛紫三色堇針式耳環，2,880元。圖／PANDORA提供

珠寶 品牌 丹麥

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