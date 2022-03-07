理解日式雞尾酒？從心法、細節到觀點 這讀本值得開卷

近期戲劇「華燈初上」大熱，連帶也讓人對於日式酒吧、日式雞尾酒引起更多興趣。然而無論是日式酒吧或日式調酒，都自成一文化體系。想多瞭解一點？近期則有「日本雞尾酒：渡邊匠與金子道人的創作哲思」專書上市，全書攝影取材橫跨台灣、東京、奈良、新加坡、香港，也是中文出版中，少見聚焦於日式雞尾酒的主題寫作。

書中重點首推兩位日本重量級調酒師渡邊匠（Takumi Watanabe）與金子道人（Michito Kaneko）的介紹與職涯心路歷程。現任日本竹鶴威士忌品牌大使與日本Kikka Gin品牌大使的渡邊匠，除了自1994年起於The Sailing Bar擔任首席調酒師，並在2010年獲得World Glass的日本冠軍。在「渡邊匠的職人告白」一篇中，逐步介紹了他如何踏入調酒世界、獲得首個冠軍、面對挫折的心路歷程；其中2010年比賽時，他抽中的調酒情境描述為「20歲時的初次約會，有些笨拙與尷尬，但依舊鼓起勇氣向對方搭話。」調酒師如何從意念轉為風味體驗的過程，讀來尤其令人動容。

曾獲2015年World Glass世界冠軍的金子道人，則在「金子道人的調酒師之路」中，讓人看見他的勤奮與苦練，例如他曾同時在奈良與和歌山兩地通勤，一周裡有四天在奈良的Bar Old Time工作、兩至三天在和歌山Bar Tender工作，兩地往返的電車通勤單趟便需要兩個小時，而這樣的生活更持續長達六年，之後為參加比賽，他更自掏腰包花費60萬日幣，最終成功克服Speed Run的速度挑戰；同時該章節也記述了金子道人參加2015年World Glass世界大賽的決賽過程，將「環遊世界挑戰」（Around the World）、「餐搭挑戰」（Street Food Jam），「連結過去與未來的挑戰」（Retro, Disco , Future）等關卡中的心路歷程、調配手法、思考邏輯一一側寫紀實，還原了一位世界冠軍的誕生過程。

「打開亞洲雞尾酒大門」則收錄以兩位日本調酒師為主、分別與江口明宏、鄒斯傑、姜琇真、黎振南、後閑信吾等五位傑出亞洲調酒師的對談。內容觸角涵蓋了一只香艾酒（Japanese Sake Vermouth）的誕生、精緻雞尾酒酒吧的未來、瓶裝雞尾酒的價值...，將視野自普羅大眾眼前的一杯雞尾酒向外延伸，擴及產業面向。「不藏私冠軍職人雞尾酒創作」則精選渡邊匠與金子道人的近60杯調酒，並歸納為Japanese Ingredients、Creativity、Classic Twist、Competition Cocktails、Food Pairing等五大類別，不妨挑戰手藝、DIY日式好味。

此外值得一提的是，書中的開頭與結尾兩個短篇尤其精彩精練。卷首短篇的「日式雞尾酒的前世今生」，以輕巧篇幅帶來豐富資訊量，將日本雞尾酒如何從橫濱生根、傳往東京，此後在日本各地大放異彩的過程，詳細爬梳，並提及不少台灣品飲客耳熟能詳的日本名店如銀座的Bar Lupin、淺草的神谷Bar，也及1924年日本第一本雞尾酒專書的問世，最後附錄的「雞尾酒名人堂」更羅列書中提及、對日本雞尾酒文化有重要影響的39位歐美與日本調酒師，也成為認識（日式）雞尾酒文化的另類跳板與關鍵字。

全書為黑色硬皮精裝版，訂價750元，已可在實體通路或網路書店如Pchome 24h購物、誠品線上、博客來等通路購買。

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