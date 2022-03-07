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「人臉辨識」一秒解鎖！解放雙手跟鑰匙Say Bye

聯合新聞網 / 有你共創
3D人臉辨識智慧電子鎖，相比一般電子門鎖增加更多開鎖方式及便捷功能。圖／有.設計uDesign提供
3D人臉辨識智慧電子鎖，相比一般電子門鎖增加更多開鎖方式及便捷功能。圖／有.設計uDesign提供

「行李大包小包，開門還要找鑰匙好麻煩」「鑰匙忘了帶，回到家卻進不了門好苦惱」「弄丟鑰匙怎麼辦？好慌張！」這些狀況你是否也遇到過？近年來科技感的電子門鎖越來越普遍，除了可以免卻忘記帶鑰匙的煩惱，還有不少便利生活的附加功能。但另一方面，使用電子門鎖也常見許多問題，例如：指紋不靈敏、接觸面板髒污、水貨無保固找不到人修、擔心被駭客入侵系統等⋯讓許多人因此卻步。

升級靈敏度的金融級指紋解鎖、密碼解鎖、卡片解鎖......多達8種的解鎖方式。圖／有.設計uDesign提供
升級靈敏度的金融級指紋解鎖、密碼解鎖、卡片解鎖......多達8種的解鎖方式。圖／有.設計uDesign提供

知名美國品牌Arpha，近期推出最新的3D人臉辨識智慧電子鎖，相比一般電子門鎖增加更多開鎖方式及便捷功能，最讓人印象深刻的是它的3D人臉辨識功能，擁有與iPhone同等級的人臉辨識晶片，誤識率小於十萬分之一，刷臉就解鎖進門，輕鬆又便利。其他有升級靈敏度的金融級指紋解鎖、密碼解鎖、卡片解鎖......多達8種的解鎖方式，全家人都能用喜歡的方式開門！在安全上，Arpha電子鎖使用C級防盜鎖芯，破解難度為傳統門鎖的1000倍！且所有資料皆加密存放在台灣伺服器，不用擔心資料外洩或被駭客竊取，資安更放心。原廠的客服和維修保固也都很完善，產品和服務都給消費者最安心的保障。

「一秒開鎖，刷臉即開」時尚科技生活，就從家門開始，Arpha 3D人臉辨識智慧電子鎖於3月8日在嘖嘖平台上線募資，超超早鳥享47折超值優惠，從今以後，一起解放雙手跟鑰匙說再見！詳細商品資訊請見官方粉絲團嘖嘖頁面查詢。

人臉辨識 駭客

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