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慕夏特展與17LIVE推出繪畫創作與實體展 選出17幅年輕創作者的慕夏致敬

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／創作者：喬菲Jophi。聯合數位文創提供
圖／創作者：喬菲Jophi。聯合數位文創提供

如欲欣賞台灣新生代創作者的慕夏致敬創作，可於4/5前至「17LIVE 2A Gallery」免票欣賞。圖／聯合數位文創提供
如欲欣賞台灣新生代創作者的慕夏致敬創作，可於4/5前至「17LIVE 2A Gallery」免票欣賞。圖／聯合數位文創提供

中正紀念堂舉辦的「永恆慕夏特展」已進入展期倒數階段，而「慕夏曲線」的魔幻線條，在數位時代迅速的反應在年輕創作者的文化，無論是花朵環繞、綣曲的線條、如夢似幻的女郎，在在激發起新一代創作者的無限想象。為延續台灣的創作能量，慕夏特展與17LIVE合作推出慕夏風格繪畫創作與實體展活動，選出17幅由台灣年輕創作者的慕夏致敬創作，於即日起自4/05，在「17LIVE 2A Gallery」展出，展覽與獲獎資訊請至udn瘋活動官網查詢。

17LIVE指出，希望透過這次跨界合作，協助推動跨文化交流，並鼓勵更多創作者觸發更多想像，進而成就更多具創造力的產物，也讓更多人從不同視覺表現認識慕夏，更看到不一樣的17LIVE。

如欲欣賞台灣新生代創作者的慕夏致敬創作，可於4/5前至「17LIVE 2A Gallery」免票欣賞。圖／聯合數位文創提供
如欲欣賞台灣新生代創作者的慕夏致敬創作，可於4/5前至「17LIVE 2A Gallery」免票欣賞。圖／聯合數位文創提供

「17LIVE 2A Gallery」於2021成立以來，即希望透過此空間、促使直播產業再突破，透過線上線下全方位的曝光，讓直播的創作能量能持續增長。今年與「永恆慕夏特展」合作、透過國際級的展覽推動文化跨界交流，鼓勵更多創作者觸發更多想像，進而成就更多具創造力的產物。

這次入選的17幅作品，來自一群年齡30-35歲的新世代網路創作者，平時透過直播分享插畫過程，有直播主說，沒想到在直播畫畫的過程中，可以療癒人心，也讓他更有動力每日開播分享創作過程。這次他們用其細膩的線條與多元畫作與慕夏致敬，除了展現出大膽的實驗性畫風外，更透過實體展示、呈現不框架於既定形式的創造力。

入選之一的17LIVE插畫主播喬菲說，他用抽象流體畫創作，結合新藝術運動與新世紀藝術和諧表現，來展現兩代藝術的不違和感，及堆疊出1+1>2的美感；入選的另一位17LIVE插畫主播mush木許說，慕夏所有作品最讓她印象深刻與感動的，就是百合系列作品，所以她毫不猶豫選擇以「百合天使」作為二創主題，並用更加豐富飽滿的配色，讓少女本身添加更多綺麗幻想。

「永恆慕夏特展」於中正紀念堂展期至4/5止，睽違十年的原畫真跡這次別再錯過。如欲欣賞台灣新生代創作者的慕夏致敬創作，可於4/5前至「17LIVE 2A Gallery」免票欣賞。展覽與獲獎資訊請至udn瘋活動官網查詢。

直播主 主播 中正紀念堂

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