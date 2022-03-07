地產熱房東不願續租書店 台大溫羅汀步重南書街後塵？

台北溫羅汀書店區是台灣最知名的書區與文化地標，近年卻因房地產飆漲，房東不願續租導致書店面臨熄燈危機。上月緊繃的疫情剛緩，便有兩家30年歷史的老字號書店宣布離開此地，包括第一代簡體字書店「明目書店」與最早經營本土書籍的「台灣e店(台灣的店)」。文化界憂心，被視為台灣獨立文化精神代表的溫羅汀，也將步上重慶南路書店街沒落的後塵；業者則建議，此區有不少閒置空間，有待政府和台大、台師大盤點釋出、讓獨立書店有機會進駐。

溫羅汀街區是台大和台師大之間，溫州街、羅斯福路、汀州路和新生南路所圍成的街區。打從日據時期台北帝國大學建校開始，此區便逐漸形成台北最重要的文化與學術區，聚集書店、出版社、咖啡館、藝文表演空間等。2005年此區的獨立書店聯手組成「溫羅汀獨立書店聯盟」。

當時統計溫羅汀不到一公里的街區，匯聚40多家書店，除了誠品、金石堂，多為獨立書店。溫羅汀獨立書店聯盟的宣言表示，「溫羅汀」是華文世界少見的高密度書店區，自始即訴求小眾精神蓬勃的大學城，「台北無力追求如上海北京一般的大規模開發榮景，但溫羅汀的街巷經驗，積累出其他華文城市無法取代的人文層。這文化厚度才真正揭露了一座城市之精彩。」

「溫羅汀獨立書店聯盟」發起人之一陳隆昊，其所創辦的唐山書店今年慶祝40周年，才剛規劃集結各書店舉辦溫羅汀書展，卻聽到兩家盟友離去的消息。他認為這是警訊，溫羅汀書店群正在消失中。

重慶南路書街的消失是因為該區面臨轉型，但溫羅汀一直是大學城，書店的離去也並非經營不善。陳隆昊分析，此區吸引豪宅建商進駐、房價飆漲，房東缺乏續租意願，寧可空屋待價而沽、或是等待都更。「一座大學城不能沒有重要的書店。」他建議台大，可在興建好的新大樓中保留地下室空間作為閱讀空間，供獨立書店進駐。以唐山書店為例，多年來皆在乏人問津的地下室經營，反而維持穩定營運。

骨董書店「舊香居」在溫羅汀佇立近20年，三年前在此區開了分店實驗無人書店的新模式，分店去年也因房東無意續租停止營業，最近又找到新點「重出江湖」。舊香居店主吳雅慧表示，此地的第一代屋主多為公務人員、對書店有感情；如今傳到第二、三代，對房產的運用跟上一代觀念迥異。