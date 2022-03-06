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各國逐步放寬邊境管制　赴泰民眾勿攜含大麻製品返台

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
泰國核准大麻的合法部位可用在食品、化妝品等產品中，並訂出含量上限。隨著各國開放邊境，台北關呼籲國人赴泰旅遊切勿購買含大麻成分產品攜帶或郵寄回國，以免觸法而遭處重刑。圖為日前航警局查獲之大麻花。資料照片
泰國核准大麻的合法部位可用在食品、化妝品等產品中，並訂出含量上限。隨著各國開放邊境，台北關呼籲國人赴泰旅遊切勿購買含大麻成分產品攜帶或郵寄回國，以免觸法而遭處重刑。圖為日前航警局查獲之大麻花。資料照片

泰國於今年2月8日簽署大麻除罪化之行政命令，將於公告120日後生效，屆時泰國將成為亞洲首個大麻除罪化國家；目前泰方僅管制各項產品之大麻萃取物四氫大麻酚（THC）含量須低於0.2%，並未明文規定特別標示大麻成分。關務署台北關呼籲，民眾自泰返國，切勿攜入含大麻成分之產品，以免觸法。

泰國政府在2019年修改毒品法（NarcoticsAct），讓泰國成為東南亞第一個合法化醫療用大麻的國家。2020年底公布將大麻葉子、纖維、根部和莖部等特定部位從管制名單中移除，大麻不只限於醫療用途。但大麻花和芽因有較高的四氫大麻酚（THC）含量，仍在管制名單中。

去年2月，泰國食品藥物管理局（Food and Drug Administration）核准大麻的合法部位可以用在飲品、烘烤產品、零食、保養品和化妝品中，並訂出含量上限。不少泰國廠商開始把大麻二酚放入茶包、咖啡、按摩膏、精油、蠟燭甚至保養品和化妝品內。

隨著各國逐漸開放邊境，台北關提醒民眾，依據我國毒品危害防制條例規定，大麻列為第二級毒品，禁止於國內持有或攜帶大麻及其產製品入出境，請民眾赴泰國旅遊時，切勿購買含大麻成分產品攜帶或郵寄回國，以免觸法而遭處重刑。

台北關補充，持有第二級毒品者，處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以下罰金；製造、運輸、販賣第二級毒品者 ，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金；意圖販賣而持有第二級毒品者，處5年以上有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金。

大麻 泰國 毒品

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