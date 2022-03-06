聽新聞
test
0:00 / 0:00
優雅的天鵝姿態 Roger Vivier新一季高跟鞋性感魅惑
法式頂級鞋履品牌Roger Vivier近日在巴黎展出2022秋冬新品，本季以「The Secret of Swan天鵝秘境」為創作主題，透過各種抽象、具象的浪漫、性感元素設計出全新單品，戲劇效果十足。
「共聚一堂、齊聚於此慶祝自由、讚頌美麗，向女性魅力與藝術致敬。」Roger Vivier品牌藝術總監Gherardo Felloni認為能盡情展現想像力是最重要的。在Hotel Vivier以巨型天鵝雕塑作為主軸裝飾，仿佛象徵著慾望與純粹。一雙以品牌經典內彎Choc鞋跟搭配羽毛點綴呈現出天鵝形象的Choc Feathers Pump高跟鞋，可以說是整個系列最夢幻浪漫的設計，想像女人穿上這雙鞋的足部線條，會有多麽魅惑優雅？
而同樣是標誌性單品的Viv’ Choc strass手袋，則是蛻變出霓虹粉紅緞面的新姿，搭配水鑽飾扣，彰顯超卓精工。華麗的Viv’ 珠寶成了雙腿上最閃亮的配飾，也如同吊帶襪般狂野火辣，充滿挑逗意味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言