優雅的天鵝姿態 Roger Vivier新一季高跟鞋性感魅惑

法式頂級鞋履品牌Roger Vivier近日在巴黎展出2022秋冬新品，本季以「The Secret of Swan天鵝秘境」為創作主題，透過各種抽象、具象的浪漫、性感元素設計出全新單品，戲劇效果十足。

「共聚一堂、齊聚於此慶祝自由、讚頌美麗，向女性魅力與藝術致敬。」Roger Vivier品牌藝術總監Gherardo Felloni認為能盡情展現想像力是最重要的。在Hotel Vivier以巨型天鵝雕塑作為主軸裝飾，仿佛象徵著慾望與純粹。一雙以品牌經典內彎Choc鞋跟搭配羽毛點綴呈現出天鵝形象的Choc Feathers Pump高跟鞋，可以說是整個系列最夢幻浪漫的設計，想像女人穿上這雙鞋的足部線條，會有多麽魅惑優雅？