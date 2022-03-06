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優雅的天鵝姿態 Roger Vivier新一季高跟鞋性感魅惑

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
法式頂級鞋履品牌Roger Vivier近日在巴黎展出2022秋冬新品，本季以「The Secret of Swan天鵝秘境」為創作主題。圖／迪生提供
法式頂級鞋履品牌Roger Vivier近日在巴黎展出2022秋冬新品，本季以「The Secret of Swan天鵝秘境」為創作主題。圖／迪生提供

法式頂級鞋履品牌Roger Vivier近日在巴黎展出2022秋冬新品，本季以「The Secret of Swan天鵝秘境」為創作主題，透過各種抽象、具象的浪漫、性感元素設計出全新單品，戲劇效果十足。

「共聚一堂、齊聚於此慶祝自由、讚頌美麗，向女性魅力與藝術致敬。」Roger Vivier品牌藝術總監Gherardo Felloni認為能盡情展現想像力是最重要的。在Hotel Vivier以巨型天鵝雕塑作為主軸裝飾，仿佛象徵著慾望與純粹。一雙以品牌經典內彎Choc鞋跟搭配羽毛點綴呈現出天鵝形象的Choc Feathers Pump高跟鞋，可以說是整個系列最夢幻浪漫的設計，想像女人穿上這雙鞋的足部線條，會有多麽魅惑優雅？

而同樣是標誌性單品的Viv’ Choc strass手袋，則是蛻變出霓虹粉紅緞面的新姿，搭配水鑽飾扣，彰顯超卓精工。華麗的Viv’ 珠寶成了雙腿上最閃亮的配飾，也如同吊帶襪般狂野火辣，充滿挑逗意味。

同樣是標誌性單品的Viv’ Choc strass手袋，則是蛻變出霓虹粉紅緞面的新姿，搭配水鑽飾扣，彰顯超卓精工。圖／迪生提供
同樣是標誌性單品的Viv’ Choc strass手袋，則是蛻變出霓虹粉紅緞面的新姿，搭配水鑽飾扣，彰顯超卓精工。圖／迪生提供
同樣是標誌性單品的Viv’ Choc strass手袋，則是蛻變出霓虹粉紅緞面的新姿，搭配水鑽飾扣，彰顯超卓精工。圖／迪生提供
同樣是標誌性單品的Viv’ Choc strass手袋，則是蛻變出霓虹粉紅緞面的新姿，搭配水鑽飾扣，彰顯超卓精工。圖／迪生提供
華麗的Viv’ 珠寶成了雙腿上最閃亮的配飾，也如同吊帶襪般狂野火辣，充滿挑逗意味。圖／迪生提供
華麗的Viv’ 珠寶成了雙腿上最閃亮的配飾，也如同吊帶襪般狂野火辣，充滿挑逗意味。圖／迪生提供
一雙以Roger Vivier品牌經典內彎Choc鞋跟搭配羽毛點綴呈現出天鵝形象的Choc Feathers Pump高跟鞋，可以說是整個系列最夢幻浪漫的設計。圖／迪生提供
一雙以Roger Vivier品牌經典內彎Choc鞋跟搭配羽毛點綴呈現出天鵝形象的Choc Feathers Pump高跟鞋，可以說是整個系列最夢幻浪漫的設計。圖／迪生提供
法式頂級鞋履品牌Roger Vivier近日在巴黎展出2022秋冬新品，本季以「The Secret of Swan天鵝秘境」為創作主題。圖／迪生提供
法式頂級鞋履品牌Roger Vivier近日在巴黎展出2022秋冬新品，本季以「The Secret of Swan天鵝秘境」為創作主題。圖／迪生提供
法式頂級鞋履品牌Roger Vivier近日在巴黎展出2022秋冬新品，本季以「The Secret of Swan天鵝秘境」為創作主題。圖／迪生提供
法式頂級鞋履品牌Roger Vivier近日在巴黎展出2022秋冬新品，本季以「The Secret of Swan天鵝秘境」為創作主題。圖／迪生提供
華麗的Viv’ 珠寶成了雙腿上最閃亮的配飾，也如同吊帶襪般狂野火辣，充滿挑逗意味。圖／迪生提供
華麗的Viv’ 珠寶成了雙腿上最閃亮的配飾，也如同吊帶襪般狂野火辣，充滿挑逗意味。圖／迪生提供
一雙以Roger Vivier品牌經典內彎Choc鞋跟搭配羽毛點綴呈現出天鵝形象的Choc Feathers Pump高跟鞋，可以說是整個系列最夢幻浪漫的設計。圖／迪生提供
一雙以Roger Vivier品牌經典內彎Choc鞋跟搭配羽毛點綴呈現出天鵝形象的Choc Feathers Pump高跟鞋，可以說是整個系列最夢幻浪漫的設計。圖／迪生提供

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