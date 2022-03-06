李敏鎬、金材昱新戲對打 《華燈初上》兇手呼之欲出
各大影音串流平台內容越來越豐富，這也讓喜好多元的劇迷們，最近肯定苦於想看的片單越來越長，但追劇的時間彷彿永遠不夠用的困擾中。包括Disney+、Netflix、Apple TV+近期都特別針對亞洲地區用戶推出更多符合喜好的新劇，趕快加入片單，零時差追起來。
3月7日即將於Disney+上線的矚目新劇，是由有行走的費洛蒙之稱的金材昱與冰山美人Krystal鄭秀晶合作的獵奇浪漫喜劇《瘋狂愛上你》，故事講述金材昱飾演的天才數學講師、同時也是補習班CEO盧高鎮，有天開始收到不明來源的死亡威脅，因此精心策劃一場追蹤計劃，打算揪出犯人。計劃展開沒多久，鄭秀晶所飾演內向安靜又勤奮的秘書李信雅就被診斷出絕症，並決心對那位苛薄挑剔的上司執行一連串報復行動，偶然間卻不小心發現盧高鎮的異狀，一段甜蜜與殺氣兼具的羅曼史悄悄萌芽，從劇照就展現截然不同的相愛相殺風格，令人期待內容會如何反轉驚喜。Disney+也預告，將在2022年持續提供更多韓國影視內容，並發布超過20部影視作品，其中至少12部為原創。
而Netflix 3月最令人期待的，當然就是討論熱度持續發燒的《華燈初上：第3部》即將在3月18上線，第2部的結尾停在令所有觀眾震驚的畫面，加上第3部預告暗示葛檢察官的介入，隨著調查命案的抽絲剝繭，「光」的小姐們過去的秘密、勾心鬥角的暗黑生存法都將越來越明朗，兇手到底是誰即將在這部揭曉，看完前2部心一直懸著的觀眾當然不能錯過。喜愛華語內容的觀眾，現在也可以搶先觀賞已經上映、榮獲第 58 屆金馬獎「最佳新導演」、「最佳新演員」、「最佳攝影」與「觀眾票選最佳影片獎」共4個獎項肯定的華語電影《美國女孩》，感受深入移民家庭、細緻刻畫母女衝突與逐漸走向和解的家庭故事。
另外，Apple TV+在3月25日也將正式開播由韓國大勢男星李敏鎬主演、改編自韓裔美籍作家李珉貞全球暢銷同名小說的《柏青哥》，內容描述日本殖民朝鮮時期，跨世代、跨文化的悲歡離合、異地自我認同的困境與無畏民族壓力下所產生的深刻情感。以往總是以貴族形象登場的李敏鎬，這次化身與犯罪組織有掛勾的權勢商人高漢水，女主角則為童星出身、曾飾演《張玉貞，為愛而生》、《主君的太陽》的金敏荷飾演少女順慈，因與富商墜入情海而離開家鄉前往日本，產下二子後，在面對移民備受欺凌的生存環境，迫於無奈家族只能以灰色產業小鋼珠賭博遊戲「柏青哥」維生，在犧牲與自尊、生存和奮鬥之間，可見移民世代極具韌性的心路歷程，堅毅與感性並存。而韓國首位奪下奧斯卡獎最佳女配角的尹汝貞也在劇中飾演年老的順慈，卡司陣容也相當令人期待。
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