李敏鎬、金材昱新戲對打 《華燈初上》兇手呼之欲出

各大影音串流平台內容越來越豐富，這也讓喜好多元的劇迷們，最近肯定苦於想看的片單越來越長，但追劇的時間彷彿永遠不夠用的困擾中。包括Disney+、Netflix、Apple TV+近期都特別針對亞洲地區用戶推出更多符合喜好的新劇，趕快加入片單，零時差追起來。

3月7日即將於Disney+上線的矚目新劇，是由有行走的費洛蒙之稱的金材昱與冰山美人Krystal鄭秀晶合作的獵奇浪漫喜劇《瘋狂愛上你》，故事講述金材昱飾演的天才數學講師、同時也是補習班CEO盧高鎮，有天開始收到不明來源的死亡威脅，因此精心策劃一場追蹤計劃，打算揪出犯人。計劃展開沒多久，鄭秀晶所飾演內向安靜又勤奮的秘書李信雅就被診斷出絕症，並決心對那位苛薄挑剔的上司執行一連串報復行動，偶然間卻不小心發現盧高鎮的異狀，一段甜蜜與殺氣兼具的羅曼史悄悄萌芽，從劇照就展現截然不同的相愛相殺風格，令人期待內容會如何反轉驚喜。Disney+也預告，將在2022年持續提供更多韓國影視內容，並發布超過20部影視作品，其中至少12部為原創。

而Netflix 3月最令人期待的，當然就是討論熱度持續發燒的《華燈初上：第3部》即將在3月18上線，第2部的結尾停在令所有觀眾震驚的畫面，加上第3部預告暗示葛檢察官的介入，隨著調查命案的抽絲剝繭，「光」的小姐們過去的秘密、勾心鬥角的暗黑生存法都將越來越明朗，兇手到底是誰即將在這部揭曉，看完前2部心一直懸著的觀眾當然不能錯過。喜愛華語內容的觀眾，現在也可以搶先觀賞已經上映、榮獲第 58 屆金馬獎「最佳新導演」、「最佳新演員」、「最佳攝影」與「觀眾票選最佳影片獎」共4個獎項肯定的華語電影《美國女孩》，感受深入移民家庭、細緻刻畫母女衝突與逐漸走向和解的家庭故事。