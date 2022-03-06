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高馬尾配長靴帥又可愛 Jennie到巴黎準備看香奈兒大秀

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
香奈兒即將在台灣時間3月8日晚間九點於巴黎時裝周發表2022/23秋冬高級時裝大秀，品牌大使Jennie也啟程出發巴黎看秀。圖／摘自IG、微博
香奈兒即將在台灣時間3月8日晚間九點於巴黎時裝周發表2022/23秋冬高級時裝大秀，品牌大使Jennie也啟程出發巴黎看秀。圖／摘自IG、微博

香奈兒即將在台灣時間3月8日晚間九點於巴黎時裝周發表2022/23秋冬高級時裝大秀，在大秀登場前藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）再次邀請了與品牌合作多次的荷蘭攝影雙人組Inez & Vinoodh拍攝了一系列前導影像，透過他們的鏡頭，帶大家造訪了位於蘇格蘭邊境地區的特威德河（RIVER TWEED）河岸，搭配英國電子樂創作人Aphex Twin所設計的音樂，感受1960年代迷幻電影的飽和美學風格，也搶先一窺最新一季的設計靈感。

回顧在1920年代，嘉柏麗香奈兒女士在西敏公爵（Duke of Westminster）的陪伴下遊歷特威德河，在此處的生態風景像是石南花、苔蘚與蕨類植物，激發了她創作上的靈感，她也是在此發現了品牌經典斜紋軟呢材質。2022/23秋冬高級時裝大秀，維吉妮維婭會如何將這段過往融入全新的設計中？從目前釋出的相關影片、照片中所展現的優美湖光山色看來著實令人非常期待。而Inez & Vinoodh為此系列拍攝的完整影諞，也會在台灣時間3月8日晚間九點同步釋出。

香奈兒品牌大使Jennie也啟程出發巴黎看秀，她的高人氣透過品牌官方IG收穫的眾多粉絲留言就可以略知一二。而她的機場時尚造型也搶先曝光，綁著高馬尾的她穿上淺藍襯衫式蓬裙洋裝外搭別了香奈兒造型別針的黑色夾克，混搭平底長靴、CHANEL 22托特包展現超有個性的俏皮look，簡單的單品與配色就能這麼好看，也難怪會有「人間香奈兒」的封號。粉絲們如果還看不夠，記得鎖定3月8日晚間九點的大秀直播喔！

回顧在1920年代，嘉柏麗香奈兒女士在西敏公爵（Duke of Westminster）的陪伴下遊歷特威德河，在此處的生態風景像是石南花、苔蘚與蕨類植物，激發了她創作上的靈感。圖／香奈兒提供
回顧在1920年代，嘉柏麗香奈兒女士在西敏公爵（Duke of Westminster）的陪伴下遊歷特威德河，在此處的生態風景像是石南花、苔蘚與蕨類植物，激發了她創作上的靈感。圖／香奈兒提供
回顧在1920年代，嘉柏麗香奈兒女士在西敏公爵（Duke of Westminster）的陪伴下遊歷特威德河，在此處的生態風景像是石南花、苔蘚與蕨類植物，激發了她創作上的靈感。圖／香奈兒提供
回顧在1920年代，嘉柏麗香奈兒女士在西敏公爵（Duke of Westminster）的陪伴下遊歷特威德河，在此處的生態風景像是石南花、苔蘚與蕨類植物，激發了她創作上的靈感。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使Jennie也啟程出發巴黎看秀。圖／摘自微博
香奈兒品牌大使Jennie也啟程出發巴黎看秀。圖／摘自微博
回顧在1920年代，嘉柏麗香奈兒女士在西敏公爵（Duke of Westminster）的陪伴下遊歷特威德河，在此處的生態風景像是石南花、苔蘚與蕨類植物，激發了她創作上的靈感。圖／香奈兒提供
回顧在1920年代，嘉柏麗香奈兒女士在西敏公爵（Duke of Westminster）的陪伴下遊歷特威德河，在此處的生態風景像是石南花、苔蘚與蕨類植物，激發了她創作上的靈感。圖／香奈兒提供
回顧在1920年代，嘉柏麗香奈兒女士在西敏公爵（Duke of Westminster）的陪伴下遊歷特威德河，在此處的生態風景像是石南花、苔蘚與蕨類植物，激發了她創作上的靈感。圖／香奈兒提供
回顧在1920年代，嘉柏麗香奈兒女士在西敏公爵（Duke of Westminster）的陪伴下遊歷特威德河，在此處的生態風景像是石南花、苔蘚與蕨類植物，激發了她創作上的靈感。圖／香奈兒提供
回顧在1920年代，嘉柏麗香奈兒女士在西敏公爵（Duke of Westminster）的陪伴下遊歷特威德河，在此處的生態風景像是石南花、苔蘚與蕨類植物，激發了她創作上的靈感。圖／香奈兒提供
回顧在1920年代，嘉柏麗香奈兒女士在西敏公爵（Duke of Westminster）的陪伴下遊歷特威德河，在此處的生態風景像是石南花、苔蘚與蕨類植物，激發了她創作上的靈感。圖／香奈兒提供
香奈兒邀請了與品牌合作多次的荷蘭攝影雙人組Inez & Vinoodh拍攝了一系列2022/23秋冬高級時裝大秀前導影像，透過他們的鏡頭，帶大家造訪了位於蘇格蘭邊境地區的特威德河（RIVER TWEED）河岸。圖／香奈兒提供
香奈兒邀請了與品牌合作多次的荷蘭攝影雙人組Inez & Vinoodh拍攝了一系列2022/23秋冬高級時裝大秀前導影像，透過他們的鏡頭，帶大家造訪了位於蘇格蘭邊境地區的特威德河（RIVER TWEED）河岸。圖／香奈兒提供

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