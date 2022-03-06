高馬尾配長靴帥又可愛！Jennie到巴黎準備看香奈兒大秀

香奈兒即將在台灣時間3月8日晚間九點於巴黎時裝周發表2022/23秋冬高級時裝大秀，在大秀登場前藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）再次邀請了與品牌合作多次的荷蘭攝影雙人組Inez & Vinoodh拍攝了一系列前導影像，透過他們的鏡頭，帶大家造訪了位於蘇格蘭邊境地區的特威德河（RIVER TWEED）河岸，搭配英國電子樂創作人Aphex Twin所設計的音樂，感受1960年代迷幻電影的飽和美學風格，也搶先一窺最新一季的設計靈感。

回顧在1920年代，嘉柏麗香奈兒女士在西敏公爵（Duke of Westminster）的陪伴下遊歷特威德河，在此處的生態風景像是石南花、苔蘚與蕨類植物，激發了她創作上的靈感，她也是在此發現了品牌經典斜紋軟呢材質。2022/23秋冬高級時裝大秀，維吉妮維婭會如何將這段過往融入全新的設計中？從目前釋出的相關影片、照片中所展現的優美湖光山色看來著實令人非常期待。而Inez & Vinoodh為此系列拍攝的完整影諞，也會在台灣時間3月8日晚間九點同步釋出。