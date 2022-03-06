聽新聞
test
0:00 / 0:00
凱莉包變的超可愛 愛馬仕教你怎麼穿出性感帥氣
愛馬仕（Hermès）秋冬女裝系列大秀在台灣時間昨晚登場，這次從秀場空間到服裝單品都顯示出不同以往的風格。貫穿全場的條紋元素、冷靜又曖昧的色調、甜美與帥氣混搭碰撞的設計等，都讓人能明顯感受愛馬仕試圖描繪的摩登自信女性風采，同時也彰顯了品牌年度主題「輕盈」特質。
大秀一開場，模特兒的身影出現在牆面與牆面間的空隙中，燈光灑落又將牆面映照出條紋狀的倒影，宛如象徵著社會框架、傳統教條，這也恰到好處地為本次女裝系列破題—藝術總監Nadège Vanhée-Cybulski透過設計探究現代女性的性感魅力與自由之心，她們身穿條紋透膚針織衫、貼身連身短褲、飄逸的開衩洋裝、絲巾概念圖騰上衣等等，像是女戰士或特務一樣，踩著堅定步伐出場。服裝配色從一開始的一片黑色到後來的米白、湖水綠、駝色等，也詮釋了剛強俐落、溫和果敢、優雅溫暖等性格特色。
皮革的呈現方式，在本季也被激發出柔和特質，像是秀上一件皮革裁片透膚裙就展現出十足的輕盈感，皮革連身吊帶裙也搭配著荷葉邊針織衫，讓甜美與帥氣這對立的兩者能夠並存。能展現身形的貼身連身褲，搭配過膝長襪流露率性的運動風，保暖大衣也特別強調腰臀線條，讓女性在冬日依舊能夠展露優美曲線。
長褲、長裙在本季都被露腿的馬靴造型取代，像是制服裝扮一樣呼應著愛馬仕的馬術淵源，也更顯活潑、帥又性感。尖頭方形便鞋搭配同色調的針織襪，俏皮可愛。小型凱莉包變身斜挎背包或是以長方形包身搭寬背帶設計，年輕又有個性。服裝領口、腰間細節不時也能看到品牌的標誌性符碼元素。維持著一貫行事風格，愛馬仕再次帶來遠離潮流焦慮之下依舊保持自身特色的經典設計。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言