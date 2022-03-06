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凱莉包變的超可愛 愛馬仕教你怎麼穿出性感帥氣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
愛馬仕（Hermès）秋冬女裝系列大秀在台灣時間昨晚登場。圖／愛馬仕提供
愛馬仕（Hermès）秋冬女裝系列大秀在台灣時間昨晚登場。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermès）秋冬女裝系列大秀在台灣時間昨晚登場，這次從秀場空間到服裝單品都顯示出不同以往的風格。貫穿全場的條紋元素、冷靜又曖昧的色調、甜美與帥氣混搭碰撞的設計等，都讓人能明顯感受愛馬仕試圖描繪的摩登自信女性風采，同時也彰顯了品牌年度主題「輕盈」特質。

大秀一開場，模特兒的身影出現在牆面與牆面間的空隙中，燈光灑落又將牆面映照出條紋狀的倒影，宛如象徵著社會框架、傳統教條，這也恰到好處地為本次女裝系列破題—藝術總監Nadège Vanhée-Cybulski透過設計探究現代女性的性感魅力與自由之心，她們身穿條紋透膚針織衫、貼身連身短褲、飄逸的開衩洋裝、絲巾概念圖騰上衣等等，像是女戰士或特務一樣，踩著堅定步伐出場。服裝配色從一開始的一片黑色到後來的米白、湖水綠、駝色等，也詮釋了剛強俐落、溫和果敢、優雅溫暖等性格特色。

皮革的呈現方式，在本季也被激發出柔和特質，像是秀上一件皮革裁片透膚裙就展現出十足的輕盈感，皮革連身吊帶裙也搭配著荷葉邊針織衫，讓甜美與帥氣這對立的兩者能夠並存。能展現身形的貼身連身褲，搭配過膝長襪流露率性的運動風，保暖大衣也特別強調腰臀線條，讓女性在冬日依舊能夠展露優美曲線。

長褲、長裙在本季都被露腿的馬靴造型取代，像是制服裝扮一樣呼應著愛馬仕的馬術淵源，也更顯活潑、帥又性感。尖頭方形便鞋搭配同色調的針織襪，俏皮可愛。小型凱莉包變身斜挎背包或是以長方形包身搭寬背帶設計，年輕又有個性。服裝領口、腰間細節不時也能看到品牌的標誌性符碼元素。維持著一貫行事風格，愛馬仕再次帶來遠離潮流焦慮之下依舊保持自身特色的經典設計。

小型凱莉包變身斜挎背包或是以長方形包身搭寬背帶設計，年輕又有個性。圖／愛馬仕提供
小型凱莉包變身斜挎背包或是以長方形包身搭寬背帶設計，年輕又有個性。圖／愛馬仕提供
能展現身形的貼身連身褲，搭配過膝長襪、靴款流露率性的運動風。圖／愛馬仕提供
能展現身形的貼身連身褲，搭配過膝長襪、靴款流露率性的運動風。圖／愛馬仕提供
保暖大衣也特別強調腰臀線條，讓女性在冬日依舊能夠展露優美曲線。圖／愛馬仕提供
保暖大衣也特別強調腰臀線條，讓女性在冬日依舊能夠展露優美曲線。圖／愛馬仕提供
黑白配色的綢緞衣裙搭配，展現冷靜、俐落的女性風采。圖／愛馬仕提供
黑白配色的綢緞衣裙搭配，展現冷靜、俐落的女性風采。圖／愛馬仕提供
這次有許多簡約俏皮的包款新品。圖／愛馬仕提供
這次有許多簡約俏皮的包款新品。圖／愛馬仕提供
尖頭方形便鞋搭配同色調的針織襪，俏皮可愛。圖／愛馬仕提供
尖頭方形便鞋搭配同色調的針織襪，俏皮可愛。圖／愛馬仕提供
愛馬仕（Hermès）秋冬女裝系列大秀在台灣時間昨晚登場。圖／愛馬仕提供
愛馬仕（Hermès）秋冬女裝系列大秀在台灣時間昨晚登場。圖／愛馬仕提供
小型凱莉包變身斜挎背包或是以長方形包身搭寬背帶設計，年輕又有個性。圖／愛馬仕提供
小型凱莉包變身斜挎背包或是以長方形包身搭寬背帶設計，年輕又有個性。圖／愛馬仕提供
大秀一開場，模特兒的身影出現在牆面與牆面間的空隙中，燈光灑落又將牆面映照出條紋狀的倒影，宛如象徵著社會框架、傳統教條。圖／愛馬仕提供
大秀一開場，模特兒的身影出現在牆面與牆面間的空隙中，燈光灑落又將牆面映照出條紋狀的倒影，宛如象徵著社會框架、傳統教條。圖／愛馬仕提供
皮革的呈現方式，在本季也被激發出柔和特質，像是秀上一件皮革裁片透膚裙就展現出十足的輕盈感。圖／愛馬仕提供
皮革的呈現方式，在本季也被激發出柔和特質，像是秀上一件皮革裁片透膚裙就展現出十足的輕盈感。圖／愛馬仕提供
皮革連身吊帶裙也搭配著荷葉邊針織衫，讓甜美與帥氣這對立的兩者能夠並存。圖／愛馬仕提供
皮革連身吊帶裙也搭配著荷葉邊針織衫，讓甜美與帥氣這對立的兩者能夠並存。圖／愛馬仕提供
湖水綠配色曖昧迷人。圖／愛馬仕提供
湖水綠配色曖昧迷人。圖／愛馬仕提供
荷葉邊注入浪漫甜美風格。圖／愛馬仕提供
荷葉邊注入浪漫甜美風格。圖／愛馬仕提供
絲巾概念上衣飄逸優雅。圖／愛馬仕提供
絲巾概念上衣飄逸優雅。圖／愛馬仕提供
小型凱莉包變身斜挎背包或是以長方形包身搭寬背帶設計，年輕又有個性。圖／愛馬仕提供
小型凱莉包變身斜挎背包或是以長方形包身搭寬背帶設計，年輕又有個性。圖／愛馬仕提供

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