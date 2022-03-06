凱莉包變的超可愛 愛馬仕教你怎麼穿出性感帥氣

愛馬仕（Hermès）秋冬女裝系列大秀在台灣時間昨晚登場，這次從秀場空間到服裝單品都顯示出不同以往的風格。貫穿全場的條紋元素、冷靜又曖昧的色調、甜美與帥氣混搭碰撞的設計等，都讓人能明顯感受愛馬仕試圖描繪的摩登自信女性風采，同時也彰顯了品牌年度主題「輕盈」特質。

大秀一開場，模特兒的身影出現在牆面與牆面間的空隙中，燈光灑落又將牆面映照出條紋狀的倒影，宛如象徵著社會框架、傳統教條，這也恰到好處地為本次女裝系列破題—藝術總監Nadège Vanhée-Cybulski透過設計探究現代女性的性感魅力與自由之心，她們身穿條紋透膚針織衫、貼身連身短褲、飄逸的開衩洋裝、絲巾概念圖騰上衣等等，像是女戰士或特務一樣，踩著堅定步伐出場。服裝配色從一開始的一片黑色到後來的米白、湖水綠、駝色等，也詮釋了剛強俐落、溫和果敢、優雅溫暖等性格特色。

皮革的呈現方式，在本季也被激發出柔和特質，像是秀上一件皮革裁片透膚裙就展現出十足的輕盈感，皮革連身吊帶裙也搭配著荷葉邊針織衫，讓甜美與帥氣這對立的兩者能夠並存。能展現身形的貼身連身褲，搭配過膝長襪流露率性的運動風，保暖大衣也特別強調腰臀線條，讓女性在冬日依舊能夠展露優美曲線。